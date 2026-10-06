Cum alegi geanta perfect compartimentată și detaliile care o fac extrem de practică la birou sau în oraș

Geanta este mai mult decât un simplu obiect util. În cele mai multe cazuri, este accesoriul care definește vizual întreaga ținută a unei femei. Modelul potrivit depinde direct de activitatea din ziua respectivă, de materialul din care este confecționat și de spațiul de depozitare necesar. Când porți o geantă nepotrivită la un eveniment, de exemplu, riști să strici un outfit impecabil.

Foto: magnific

Ideal ar fi ca fiecare femeie să dețină în colecția personală cel puțin trei modele de bază, adaptate perfect pentru munca de birou, pentru treburile zilnice și pentru ieșirile din timpul liber.

1. Geanta spațioasă de zi cu zi

Geantă maxi shopper cu pespunte Foto: ZARA

Modelul XXL sau geanta de tip tote reprezintă alegerea ideală pentru zilele pline de alergătură, mers la cumpărături sau ieșiri cu copiii. Realizată din piele naturală, textil gros sau piele sintetică de calitate, această geantă rezistă la greutăți mari și permite organizarea eficientă a lucrurilor datorită compartimentării inteligente.

Geantă shopper cu flori brodate Foto: ZARA

O poți asorta rapid cu o pereche de blugi drepți, un tricou simplu, un sacou lejer și încălțăminte comodă. Acest model oferă libertate de mișcare și asigură spațiul necesar pentru toate obiectele indispensabile pe parcursul unei zile lungi.

Geantă de piele Foto: ANSWEAR

2. Geanta cu bretea lungă

Geantă de umăr cu elemente decorative Foto: PULL&BEAR

Atunci când mergi la o plimbare în oraș, la un festival, în vacanță sau la o întâlnire relaxantă cu prietenii, geanta de umăr purtată în diagonală (crossbody) rămâne cea mai bună opțiune. Producătorii folosesc piele moale, materiale sintetice impermeabile sau pânză rezistentă pentru a crea modele ușoare și practice.

Geantă crossbody matlasată cu lanț Foto: BERSHKA

Această geantă se potrivește de minune cu rochii fluide, pantaloni scurți, treninguri sau haine casual. Avantajul principal constă în faptul că îți lasă mâinile libere, menținând în siguranță telefonul, cheile și portofelul.

Geantă crossbody franjuri Foto: PULL&BEAR

3. Geanta structurată tip office

Pentru întâlnirile de afaceri, ședințe sau activitatea zilnică la birou, un model bine structurat din piele rigidă sau texturată oferă o notă instantanee de eleganță. Geanta office trebuie să fie suficient de încăpătoare pentru a purta fără cutare un dosar cu documente, agenda, tableta, telefonul și încărcătoarele.

Geantă piele naturală bleumarin cu manere maro Foto: DASHA

Editor: Raluca Toma