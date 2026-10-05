Cel mai bun moment să transplantezi florile. Vezi de ce este important să procedezi corect!

Plantele tale au depășit ghivecele în care se află? Află când ar trebui să le treci în ghivece mai mari și de ce este important să alegi momentul potrivit!

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Este minunat să vezi cum plantele tale prosperă atât de mult încât nu mai încap în ghivecele lor, dar acest fapt arată că trebuie să te gândești la o transplantare.

Când știi că este nevoie să muți florile?

S-ar putea să te gândești că momentul potrivit pentru a transplanta o plantă este pur și simplu atunci când crește prea mare, având în vedere condițiile meteorologice exterioare și fertilizarea la care trebuie să te gândești, dar sunt și alte aspecte de luat în calcul.

Transplantarea ar trebui făcută atunci când planta crește activ, astfel încât să se poată recupera corespunzător după ce a fost deranjată. Cele mai multe plante încep să crească mai mult primăvara, pe măsură ce zilele devin mai lungi, iar transplantarea în acel moment înseamnă că rădăcinile pot avea în față multe luni de creștere intensă și se pot stabiliza în compostul proaspăt înainte de iarnă.

Dacă planta crește bine și rădăcinile mai au spațiu, atunci poți să amâni transplantarea, pentru că provoacă perturbări.

Lunile perfecte pentru transplantare

Evită greșeala de a replanta florile toamna, când acestea încep să intre într-o perioadă de repaus vegetativ. Dacă vrei să-ți organizezi balconul sau grădina și să muți plantele în ghivece mai mari, există câteva luni ale anului pe care va trebui să le aștepți. Martie, aprilie, mai și iunie sunt cele mai bune luni pentru mutare în cazul celor mai multe plante, pentru că intră în cea mai puternică perioadă de creștere, iar acest lucru face ca recuperarea să fie mai rapidă decât în sezonul rece când creșterea este mai lentă.

Greșeli frecvente

Sunt destul de multe greșeli pe care le poți face când muți florile în ghivece mai mari. Una dintre acestea este dimensiunea greșită a ghiveciului. Replantarea într-un ghiveci prea mare poate dăuna plantelor, întrucât cantitatea excesivă de pământ poate reține prea multă apă și crește riscul de mucegăire a rădăcinilor cărora le ia mai mult timp să se usuce. În mod ideal, noul ghiveci ar trebui să fie cu doar 2,5-5 cm mai mare.

Va trebui să verifici și ce tip de sol are nevoie planta. Utilizarea unui sol greu poate priva rădăcinile plantelor de oxigen, așa că încearcă să potrivești mediul de ghiveci cu planta, adăugând perlit sau scoarță de orhidee, dacă este necesar. La transplantare, evită scuturarea agresivă a pământului din jurul rădăcinilor, tăierea rădăcinilor sau îndesarea pământului nou în ghiveci. Perturbările majore ale rădăcinilor pot provoca șocul transplantului, iar pământul compactat poate împiedica oxigenul să ajungă la rădăcini. Așadar, amestecă ușor pământul și rădăcinile, încercând să păstrezi o parte din pământul vechi din jurul rădăcinilor.

Atunci când transplantezi floarea într-un recipient decorativ, este important să verifici dacă există un drenaj bun. Un ghiveci fără orificii de drenaj favorizează stagnarea apei pe fundul ghiveciului, ceea ce sufocă rădăcinile plantelor și crește riscul de boli fungice sau mucegai.