9 plante care îți vor umple grădina de culoare în această toamnă

Paleta de culori tomnatice, cu nuanțe calde de roșu, portocaliu, galben și arămiu, este suficientă cât să te facă să îți scoți flanelul preferat și să aprinzi o lumânare cu miros de sezon. Dacă îți dorești ca casa și grădina ta să intre în spiritul tomnatic, ia în considerare plantarea acestor flori.

Ce flori să plantezi toamna Foto: Shutterstock

Odată ce temperaturile încep să scadă treptat și frunzele se închid la culoare, peisajul urban devine din ce în ce mai plăcut vederii. Plantele ornamentale din acest sezon aduc un ton cald oricărei locuințe, oferind astfel fundalul ideal de toamnă, potrivit Real Simple.

Arbustul Orange Rocket

Această plantă decorativă crește crește vertical, ajungând la aproximativ 1,2 metri înălțime. Este ideal pentru locurile însorite care au nevoie de un accent vizual fără a ocupa mult spațiu. Frunzișul său începe primăvara în nuanțe de coral, devine verde în timpul verii, iar toamna se aprinde într-un roșu-rubiniu intens. Contrastul cu plantele verzi sau galben‑verzui îl face cu atât mai spectaculos.

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Little Bluestem (iarba albastră de prerii)

Pentru tonuri reci, iarba albastră de prerii (Little Bluestem) este alegerea perfectă. Această iarbă decorativă nativă îmbină albastrul prăfuit cu roșu, cupru și portocaliu pe măsură ce temperaturile scad. Rămâne atractivă mult timp după sezonul de creștere și oferă hrană păsărilor, datorită semințelor pufoase preferate de juncos, vrăbii și cardinali.

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Zinnia

Zinnia, o floare bine cunoscută în grădini, vine într-o gamă largă de culori - galben, portocaliu, roșu, roz - și este ideală pentru a prelungi explozia de culoare din vară până în toamnă. Variantele în nuanțe de portocaliu, stacojiu, burgund sau auriu se potrivesc perfect cu paleta sezonului și atrag polenizatorii, menținând grădina plină de viață.

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Old Field Goldenrod (Verigă de câmp)

Pentru un accent de galben intens, verigă de câmp (Old Field Goldenrod) este alegerea potrivită. Această specie rezistentă și tolerantă la secetă înflorește din august până în octombrie, oferind nectar esențial pentru păsările migratoare și albine. Asociată cu asterii, creează un tablou clasic de sfârșit de sezon.

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Black-eyed Susan (Rudbeckia)

Această plantă tomnatică, cu petalele sale galben‑aurii și centrul brun‑ciocolatiu, aduce în grădină o atmosferă autentic tomnatică. Plantată în grupuri, creează o „mare” de galben care transformă orice spațiu.

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Daliile

Daliile, poate cele mai emblematice flori ale toamnei, afișează nuanțe bogate — prună, vișiniu, bronz, coral, cupru ruginiu. Florile lor, formate din petale dispuse ca niște pom‑pom‑uri, apar din finalul verii și continuă până la primul îngheț. Sunt ideale pentru straturi florale, grădini de tip cottage, buchete sau ghivece pentru terase.

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Asterii

Asterii sunt un alt simbol al toamnei, oferind nuanțe de violet, albastru, roz sau roșu din august până în octombrie. Soiurile scunde sunt perfecte pentru balcoane și terase, iar varietățile de pădure pot ajunge la aproape un metru înălțime.

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Tuia

Tuia (Arborvitae) este un conifer compact, ideal pentru spațiile mici. Își schimbă culoarea pe parcursul anului: primăvara este auriu, vara capătă tonuri portocalii, iar toamna se transformă într-un roșu profund care persistă până în iarnă. Cu cât locul este mai însorit, cu atât nuanțele sunt mai intense.

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Tufișul condimentat

Pentru un efect dramatic, tufișul condimentat (Spicebush) este alegerea ideală. Acest arbust foios poate ajunge la 3,6 metri înălțime și lățime. Primăvara produce flori galbene, iar toamna frunzele se colorează într-un galben strălucitor, în timp ce plantele femele dezvoltă bobițe roșii aprinse. Este o sursă excelentă de hrană pentru păsări, fluturi și alte vietăți.

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Toate aceste plante aduc în grădină culorile bogate ale toamnei, transformând orice spațiu într-un decor cald, vibrant și plin de viață.