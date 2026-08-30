Când va avea loc echinocțiul de toamnă în 2026. Nopțile vor deveni mai lungi decât zilele

O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja ne îndreptăm cu pași repezi spre începutul toamnei. Iar acest lucru înseamnă că, spre finalul lui septembrie, va avea loc și echinocțiul de toamnă. Cu această ocazie, nopțile vor începe să fie mai lungi decât zilele.

Echinocțiul va avea loc pe 23 septembrie Foto: IStock

Deja ne pregătim să facem primii pași în luna septembrie, dar, din punct de vedere astronomic, mai avem de așteptat până la debutul oficial al toamnei astronomice. Aceasta va începe de-abia pe 23 septembrie, la ora 03:05, odată cu echinocțiul de toamnă.

Cu această ocazie este marcat momentul în care Soarele traversează ecuatorul ceresc iar, după echinocțiu, zilele încep să fie din ce în ce mai scurte. Acest fenomen va continua până la finalul anului, iar nopțile vor deveni din ce în ce mai lungi până la solstițiul de iarnă de pe 21 decembrie.

Când va avea loc echinocțiul de toamnă

Desigur, echinocțiul nu este singurul moment important care va avea loc în această toamnă. Pe măsură ce înaintăm tot mai mult spre finalul anului, va veni momentul de a trece la ora de iarnă.

Iar românii nu trebuie să uite de faptul că trecerea la ora de iarnă se va face în noaptea dintre 24 spre 25 octombrie, când ora 04:00 va urma să se transforme în ora 03:00. Revenirea la ora de vară se va face de-abia anul viitor, în noaptea dintre 28 și 29 martie.

România va trece la ora de iarnă în luna octombrie

Echinocțiul de toamnă are loc atunci când longitudinea astronomică a Soarelui ajunge la 180 de grade. Acest lucru înseamnă că astrul trece din emisfera nordică în cea sudică, iar în jurul orelor de la amiază, Soarele se va afla la aproximativ 45 de grade deasupra orizontului în zona țării noastre.

În tradiția populară din România, perioada echinocțiului este asociată cu recolta și cu pregătirile pentru iarnă. Târgurile de toamnă sunt comune în perioada echinocțiului, iar oamenii strâng ultimele roade de pe câmpuri.