 Când va avea loc echinocțiul de toamnă în 2026. Nopțile vor deveni mai lungi decât zilele
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Când va avea loc echinocțiul de toamnă în 2026. Nopțile vor deveni mai lungi decât zilele

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja ne îndreptăm cu pași repezi spre începutul toamnei. Iar acest lucru înseamnă că, spre finalul lui septembrie, va avea loc și echinocțiul de toamnă. Cu această ocazie, nopțile vor începe să fie mai lungi decât zilele.

Echinocțiul va avea loc pe 23 septembrie
Echinocțiul va avea loc pe 23 septembrie Foto: IStock

Deja ne pregătim să facem primii pași în luna septembrie, dar, din punct de vedere astronomic, mai avem de așteptat până la debutul oficial al toamnei astronomice. Aceasta va începe de-abia pe 23 septembrie, la ora 03:05, odată cu echinocțiul de toamnă.

Cu această ocazie este marcat momentul în care Soarele traversează ecuatorul ceresc iar, după echinocțiu, zilele încep să fie din ce în ce mai scurte. Acest fenomen va continua până la finalul anului, iar nopțile vor deveni din ce în ce mai lungi până la solstițiul de iarnă de pe 21 decembrie.

Când va avea loc echinocțiul de toamnă

Desigur, echinocțiul nu este singurul moment important care va avea loc în această toamnă. Pe măsură ce înaintăm tot mai mult spre finalul anului, va veni momentul de a trece la ora de iarnă.

Iar românii nu trebuie să uite de faptul că trecerea la ora de iarnă se va face în noaptea dintre  24 spre 25 octombrie, când ora 04:00 va urma să se transforme în ora 03:00. Revenirea la ora de vară se va face de-abia anul viitor, în noaptea dintre 28 și 29 martie.

România va trece la ora de iarnă în luna octombrie

Echinocțiul de toamnă are loc atunci când longitudinea astronomică a Soarelui ajunge la 180 de grade. Acest lucru înseamnă că astrul trece din emisfera nordică în cea sudică, iar în jurul orelor de la amiază, Soarele se va afla la aproximativ 45 de grade deasupra orizontului în zona țării noastre.

În tradiția populară din România, perioada echinocțiului este asociată cu recolta și cu pregătirile pentru iarnă. Târgurile de toamnă sunt comune în perioada echinocțiului, iar oamenii strâng ultimele roade de pe câmpuri.

Ghid de cumpărături

oana roman instagram jpg
Oana Roman, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Cum arată acum vedeta: „O nouă versiune a mea” Vedete românești
banner cristina siscanu png
Biserica în care Cristina Șișcanu se roagă de 14 ani: „Am avut vise premonitorii” Vedete românești
image
Cel puțin șapte morți după ce un feribot cu aproape 270 de persoane s-a răsturnat în largul Ciprului. Erdogan: Operațiunile de salvare continuă fără întrerupere adevarul.ro
image
UDMR a decis pe cine votează ca prim-ministru SURSE adevarul.ro

Parteneri

image
Uluitor! Cât au ajuns să coste biletele la Dinamo – FCSB, cu o săptămână înainte de derby: „N-am avut ce să facem” www.fanatik.ro
image
Județul unde fermierii lasă pepenii să se strice pe câmp. Recoltarea costă mai mult decât încasează pe marfă observatornews.ro
image
Un turist a sărit să bată un salvamar, pe plaja din Eforie. Tot acolo, un bărbat a murit înecat joi după ce fusese salvat de trei ori www.antena3.ro
image
Bolojan, mesaj după performanța canotorilor români la Mondialele de la Amsterdam: „Ați dus România pe primul loc în lume” www.gandul.ro
image
Ea este doctorița moartă în accidentul din Târgu Jiu! Traversa strada atunci când a fost lovită de o mașină www.wowbiz.ro
image
Regele Harald al V-lea al Norvegiei s-a stins din viață la 89 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ion Țiriac s-a săturat și a luat o decizie categorică, la 87 de ani. Fiul cel mare, implicat direct as.ro
image
Poţi rezolva ecuaţia matematică în 7 secunde? Mulţi adulţi greşesc fără să îşi dea seama playtech.ro
image
Oferte pentru Denis Drăguș: 1.300.000 de euro! Decizia luată de atacantul dorit de Gigi Becali www.fanatik.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regina care l-a umilit pe Regele Angliei, culcându-se cu dușmanul lui. Alături de amant, a pornit războiul pentru tron okmagazine.ro
image
Prințesa Ingrid Alexandra, prima femeie moștenitoare a tronului norvegian din ultimii 600 de ani okmagazine.ro
image
#Revoluția din 1989
Cine a dat ordinul de intrare a Armatei în cazărmi în timpul Revoluției din 1989? historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Între otomani și Habsburgi: Destrămarea Ungariei după Bătălia de la Mohacs historia.ro
Banane jpg
Nu cumpăra banane înainte să verifici aceste detalii. Semnele care arată că nu mai sunt proaspete Fapt divers
Donald Trump la Dineul anual al Asociației Corespondenților de la Casa Albă FOTO Profimedia
Trump schimbă numele Lacului Ontario, iar Google se conformează! Cum apare acum pe hărțile din SUA Internațional
mucegai baie istock jpg
Trucul de 2 minute care ține mucegaiul departe de baia ta. Ce trebuie să faci după fiecare duș Fapt divers
planta langa chiuveta jpg
Obiectele ce nu trebuie depozitate niciodată sub chiuveta din bucătărie. Pot deveni periculoase Fapt divers
pod jpg
Podul Calicilor din București va fi reconstruit de la zero. Investiția se ridică la aproape 64 de milioane de lei. Cum va arăta? Național
marea britanie png
Afacerea care îi aduce 50.000 de euro pe an unui bărbat. A investit mai puțin de 3000 de euro: „Am făcut și greșeli” Internațional
colet jpg
Pățania unei românce care a comandat un Uber pentru un colet: „Mai erau 2-3 minute până la destinație” Fapt divers
biserica sf nicolae macedonia captura video jpg
VideoBiserica-fantomă care apare și dispare din apă. Lăcașul vechi de 160 de ani ascunde o poveste incredibilă Fapt divers
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Trei paznici au dispărut fără urmă dintr-un far izolat. Trupurile lor nu au fost găsite niciodată. Ce s-a întâmplat, de fapt, acolo? actualitate.net