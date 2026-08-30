Podul Calicilor din București va fi reconstruit de la zero. Investiția se ridică la aproape 64 de milioane de lei. Cum va arăta?

Primăria Municipiului București a anunțat faptul că Podul Calicilor peste Dâmbovița urmează să fie reconstruit de la zero iar lucrările de amenajare deja au fost scoase la licitație. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 1 octombrie, iar valoarea contractului este de 63,96 milioane lei.

Podul va fi reconstruit de la zero Foto: Facebook

Vești bune pentru locuitorii Capitalei! Într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook, Primăria Municipiului București a anunțat faptul că Podul Calicilor urmează să fie reconstruit de la zero. Termenul limită pentru depunerea ofertelor pentru lucrările de amenajare este de 1 octombrie, iar valoarea contractului scos la licitație este de 63,96 milioane lei.

„Podul Calicilor și malurile Dâmboviței, între Piața Unirii și Podul Izvor! Am scos la licitație lucrările de amenajare! Contractul are o valoare totală de 63,96 milioane lei fără TVA, iar durata este de 18 luni”, a anunțat Primăria Municipiului București pe Facebook.

Podul va fi reconstruit de la zero

Potrivit Primăriei, podul va avea o lungime de 32 de metri și o lățime de 23 de metri, iar infrastructura acestei structuri va include un cadru metalic, un deck construit din lemn de stejar și, nu în ultimul rând, o balustradă din sticlă securizată.

De asemenea, autoritățile au mai precizat faptul că podul urmează să facă legătura pietonală între strada Șelari și strada Sfinții Apostoli.

Ce alte lucrări vor mai fi efectuate

Pe lângă pod, Primăria a anunțat că vor fi efectuate lucrări și pe malurile Dâmboviței. Debarcaderul și podul pietonal existent vor fi reabilitați, vor fi refăcute spațiile verzi, iluminatul public va fi modernizat și, printre altele, întreg spațiul va deveni accesibil persoanelor cu dizabilități.

„Vom reconfigura pista de biciclete (1,2 m lățime) și vom separa complet mașinile de pietoni și bicicliști prin bolarzi”, a mai menționat Primăria Municipiului București.

În plus, vor fi create și îndeajuns de multe treceri pietonale.

„Vom face o platformă specială de belvedere la Izvor și treceri de pietoni direct pe poduri”, anunță Primăria.