 Afacerea care îi aduce 50.000 de euro pe an unui bărbat. A investit mai puțin de 3000 de euro: „Am făcut și greșeli”
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Afacerea care îi aduce 50.000 de euro pe an unui bărbat. A investit mai puțin de 3000 de euro: „Am făcut și greșeli”

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Costul vieții devine tot mai ridicat peste tot în Europa, iar prețurile deja reprezintă un motiv constant de îngrijorare pentru nenumărați oameni. În încercarea de a-și asigura un venit suplimentar, Shabaz Khan a pus pe picioare o afacere care îi aduce acum peste 50.000 de euro în fiecare an.

Britanicul câștigă acum 50.000 de euro pe an
Britanicul câștigă acum 50.000 de euro pe an Foto: TikTok

Prețurile din Marea Britanie devin din ce în ce mai ridicate, iar pentru nenumărați oameni, acest lucru reprezintă un motiv puternic de îngrijorare. Din acest motiv, potrivit informațiilor de la Buckinghamshire Live, Shabaz Khan, angajatul unui ONG, a pus pe picioare o afacere care îi aduce acum 50.000 de euro în fiecare an.

Britanicul a apelat la o metodă foarte simplă. Practic, el și-a cumpărat un automat cu băuturi și gustări, iar pentru a dezvolta această afacere, a petrecut nu mai puțin de opt luni. În aprilie 2025, el a cumpărat un automat recondiționat cu numai 2.800 de euro, a cheltuit încă 500 de euro pe produse, iar apoi și-a lansat afacerea.

Reușește să câștige 50.000 de euro pe an

Numai în prima lună, Shabaz a făcut vânzări de aproximativ 1.000 de euro și a folosit banii pentru a cumpăra încă cinci automate. Britanicul spune că a obținut venituri de aproape 11.600 de euro numai în primul an, doar de pe urma unui singur automat.

Acum, se așteaptă să obțină un câștig de 50.200 de euro cu ajutorul celor șase automate, iar profitul estimat este de 24.000 de euro.

Nu a renunțat la locul de muncă

În ciuda succesului de care se bucură, Shabaz nu vrea să renunțe la locul său de muncă din cadrul unei organizații caritabile.

A fost o perioadă în care am avut foarte multe de învățat și am făcut și greșeli, în special în ceea ce privește gestionarea stocurilor și înțelegerea produselor care se vând cel mai bine și a celor care nu au succes. În medie, probabil petrec patru sau cinci ore pe săptămână ocupându-mă de această afacere”, a povestit britanicul.

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