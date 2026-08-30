 Tragedie în largul Ciprului. Cel puțin șapte morți după ce un feribot cu circa 270 de persoane s-a răsturnat
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Tragedie în largul Ciprului. Cel puțin șapte morți după ce un feribot cu circa 270 de persoane s-a răsturnat

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O tragedie de proporții a avut loc în largul Ciprului de Nord, unde un vas de pasageri cu aproximativ 259 de oameni la bord s-a răsturnat în Marea Mediterană. Potrivit celor mai recente informații, șapte persoane și-au pierdut viața în urma tragediei.

Vasul operat de compania Filo Jet s-a răsturnat în largul Ciprului de Nord în timp ce avea la bord nu mai puțin de 259 de pasageri. Potrivit Premierului din Ciprul de Nord, Ünal Üstel, 237 de persoane au fost deja salvate din largul mării. Operațiunile de salvare se află în desfășurare, iar 23 de pasageri sunt încă căutați.

Niciuna dintre persoanele recuperate din apă nu se află în stare critică, dar, din păcate, șapte persoane și-au pierdut viața în urma naufragiului. Vasul naviga pe ruta Kyrenia – Tașucu, în sudul Turciei, iar la numai câțiva kilometri de coasta Ciprului, a început să ia apă la bord.

Șapte persoane și-au pierdut viața

În scurt timp, vasul s-a răsturnat iar autoritățile din Ciprul de Nord spun că vremea dificilă a contribuit la naufragiu. Potrivit adevarul.ro, vasul ar fi început să ia apă la bord când se afla la numai patru kilometri de țărm.

„Au fost efectuate toate pregătirile necesare pentru a permite o intervenție rapidă a echipelor de salvare și a serviciilor medicale”, se preciza într-un comunicat emis de autoritățile locale.

Incidentul s-a produs în apropiere de țărm

Incidentul s-a produs la scurt timp după ce nava a plecat din portul orașului Kyrenia, iar autoritățile au demarat imediat o operațiune de căutare și salvare. La bordul feribotului s-ar fi aflat undeva în jur de 259 de pasageri, iar bilanțul victimelor a ajuns deja la cel puțin șapte morți.

Până la acest moment, autoritățile din Ciprul de Nord spun că 237 dintre pasagerii de la bord au fost deja recuperați și niciunul dintre ei nu se află în stare gravă. Cu toate acestea, nu mai puțin de 23 de persoane sunt căutate în continuare, în largul mării.

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