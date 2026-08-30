Obiectele ce nu trebuie depozitate niciodată sub chiuveta din bucătărie. Pot deveni periculoase

Cu toții încercăm să valorificăm orice centimetru de spațiu din casă, iar spațiul de sub chiuvetă este unul pe care cei mai mulți dintre noi îl folosim pentru a depozita diverse obiecte. Însă, trebuie să avem în vedere faptul că acest spațiu este unul umed, cu o ventilație slabă în care pot exista și scurgeri de apă.

Unele obiecte nu trebuie depozitate sub chiuvetă Foto: Arhivă

Spațiul de sub chiuvetă poate fi foarte util pentru a depozita diverse obiecte, dar trebuie să avem în vedere și condițiile nu tocmai optime ale acestui loc. Potrivit Southern Living, există unele obiecte care nu trebuie depozitate niciodată în acest spațiu deoarece se vor deteriora rapid din cauza umezelii.

Din acest motiv, prosoapele din hârtie, șervețelele și farfuriile de unică folosință nu ar trebui ținute sub chiuvetă. Dacă chiar și câteva picături de apă încep să se scurgă prin țeavă, toate obiectele din hârtie depozitate aici se vor strica.

Aceste obiecte nu trebuie depozitate sub chiuvetă

Mulți oameni depozitează produse de curățenie în spațiul de sub chiuvetă din bucătărie, însă nu toate produsele de acest fel ar trebui ținute în astfel de condiții. Mai ales cele care conțin substanțe chimice puternice, cum ar fi înălbitorul, nu ar trebui ținute în acest spațiu.

Ventilația slabă poate favoriza acumularea vaporilor, iar temperatura și umezeala pot afecta calitatea anumitor produse.

Electrocasnicele se pot defecta

Produsele de curățenie conțin instrucțiuni precise pe ambalaj, care vor explica cum trebuie depozitate. Pe lângă acestea, nici electrocasnicele nu ar trebui ținute într-un spațiu atât de umed, unde poate ajunge apa.

Indiferent dacă este vorba despre blender, mixer de mână sau alte aparate de mici dimensiuni, ele nu ar trebui ținute în spațiul de sub chiuvetă. Umiditatea va afecta electrocasnicele, iar dacă există o scurgere de apă, un aparat electric se poate transforma într-un risc suplimentar.

Dacă vrem să depozităm corect și sigur astfel de aparate, este important să le ținem într-un loc uscat, unde nu există riscul scurgerilor de apă.