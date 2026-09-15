Sufletul-pereche există cu adevărat sau este doar o iluzie romantică?

Credința în existența unui partener predestinat, capabil să ofere o înțelegere absolută și o conexiune fără cusur, rămâne extrem de bine întipărită în minte. Cu toate acestea, cercetările din domeniul psihologiei și sociologiei arată că așteptarea unui suflet-pereche generează neînțelegeri profunde, frustrări constante și un risc crescut de divorț.

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Deși ideea potrivirii perfecte ajută la crearea unei satisfacții inițiale intense, ea subminează efortul necesar menținerii unei relații pe termen lung.

Legenda care a dus la ideea de suflete-pereche

Rădăcinile acestui concept se găsesc în Antichitate. În lucrarea „Banchetul”, filosoful Platon descria populația primordială ca fiind formată din ființe androgine cu puteri uriașe, având două corpuri lipite. Gelozia zeilor a dus la separarea lor în două jumătăți, determinându-i pe oameni să își petreacă viața căutând partea pierdută. Punctul de cotitură a fost crearea lui Eros, zeul care a readus speranța de reîntregire.

Expresia ca atare a apărut târziu în limbajul comun. În anul 1822, poetul britanic Samuel Taylor Coleridge nota într-o scrisoare personală că fericirea în căsnicie depinde de găsirea unui suflet-pereche. Ulterior, în anii '70, dezvoltarea culturii individualiste a transformat această idee într-o cerință absolută pentru cuplurile moderne.

Studiile arată și o latură întunecată

Cercetările de specialitate arată latura întunecată a acestei teorii. Un studiu din anul 2004 a confirmat că persoanele care cred în suflete-pereche raportează o satisfacție mare doar în fazele în care partenerul corespunde complet așteptărilor. În momentul în care apar neînțelegerile, gradul de frustrare crește exponențial.

Mai mult, o cercetare din 2011 a comparat căsniciile bazate pe căutarea partenerului perfect cu cele construite pe modele tradiționale, unde rolurile, prioritățile sociale și sprijinul reciproc erau clar definite. Rezultatele au arătat că primul grup a înregistrat o rată mult mai mare de conflicte și divorțuri.

Singurătatea în doi și capcana așteptărilor nerealiste

Sociologul Brad Wilcox, profesor la Universitatea din Virginia, atrage atenția asupra faptului că ideea de suflet-pereche fragilizează mariajul. Deoarece stările emoționale fluctuează, persoanele care așteaptă o conexiune mistică interpretăm orice perioadă tensionată drept un semn al nepotrivirii, renunțând rapid la luptă.

Pe de altă parte, teoria legăturilor karmice susține că anumite suflete se reîntâlnesc pentru a-și preda lecții de viață sau pentru a depăși etape neîncheiate în alte existențe. Indiferent de abordare, psihologii concluzionează că refuzul de a accepta defectele partenerului duce inevitabil la singurătate în doi și la comportamente disfuncționale care distrug cuplul.

Editor: Raluca Toma