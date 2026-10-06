A plecat în Italia cu doar 50 de euro în buzunar, iar acum are o afacere de succes! Ideea care l-a îmbogățit pe Gheorghe

Povestea lui Gheorghe Bălașa este una despre ambiție, muncă și curajul de a o lua de la zero. În 2007, românul a plecat din țară cu doar 50 de euro în buzunar și fără să cunoască nici măcar un cuvânt în limba italiană. A ajuns în Italia în căutarea unui trai mai bun, iar primii ani au fost departe de a fi ușori.

Gheorghe a plecat în Italia cu doar 50 euro în buzunar Foto: Novella 2000

Astăzi, la 39 de ani, Gheorghe este antreprenor și conduce o afacere care s-a dezvoltat considerabil. Firma sa activează în zona dintre provincia Imperia și Coasta de Azur și este specializată în proiectarea și întreținerea grădinilor.

A început de jos și a schimbat totul în 2017

După ce s-a stabilit în Italia, Gheorghe a acceptat mai multe locuri de muncă. A lucrat în sere, dar și într-o pensiune, încercând să-și construiască un viitor într-o țară în care inițial nu putea comunica în limba locală.

După zece ani petrecuți muncind pentru alții, românul a decis că este momentul să facă următorul pas. În 2017 și-a deschis propria companie și a început să-și construiască afacerea treptat.

La început nu și-a propus să aibă o echipă numeroasă. Pe măsură ce a început să vadă mai multe oportunități, însă, și-a dat seama că trebuie să gândească diferit.

„La început nu voiam să am angajați. Dar când am intrat pe șantiere și am văzut oportunitățile care treceau pe lângă mine, mi-am spus că trebuie să-mi schimb mentalitatea. Așa am început cu primul angajat, apoi al doilea și tot așa”, a declarat Gheorghe, potrivit Novella 2000.

În prezent, compania are cinci angajați și oferă servicii care merg dincolo de simpla întreținere a spațiilor verzi. Gheorghe a reușit să-și diversifice activitatea și să includă inclusiv lucrări de mici construcții.

Are zeci de clienți și se ocupă de tot

Strategia lui Gheorghe a fost să le ofere clienților cât mai multe servicii, astfel încât aceștia să nu fie nevoiți să apeleze la mai multe firme pentru lucrările de care au nevoie. În plus, antreprenorul colaborează și cu afacerea soției sale, originară din Peru, care activează în domeniul curățeniei.

„Astăzi clientul ne poate lăsa cheile pentru că facem totul. Avem circa 30 de clienți pentru care ne ocupăm de absolut tot”, a mai spus românul.

De la un om care a ajuns în Italia fără bani și fără să cunoască limba, Gheorghe a ajuns să coordoneze o echipă și să lucreze cu numeroși clienți într-o zonă cunoscută pentru proprietățile sale exclusiviste.

Un alt avantaj pe care Gheorghe și l-a construit în timp a fost capacitatea de a comunica în mai multe limbi. Dacă în momentul în care a ajuns în Italia nu știa nici măcar un cuvânt în italiană, acum vorbește fluent italiana, spaniola, franceza și engleza.

Cunoașterea limbilor străine i-a permis să se adapteze mai ușor și să lucreze cu oameni din mai multe țări. Pentru Gheorghe, succesul nu a venit dintr-o singură idee spectaculoasă, ci dintr-o combinație de muncă, adaptare și dorința de a transforma fiecare oportunitate într-un pas înainte.