 A plecat în Italia cu doar 50 de euro în buzunar, iar acum are o afacere de succes! Ideea care l-a îmbogățit pe Gheorghe
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

A plecat în Italia cu doar 50 de euro în buzunar, iar acum are o afacere de succes! Ideea care l-a îmbogățit pe Gheorghe

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Povestea lui Gheorghe Bălașa este una despre ambiție, muncă și curajul de a o lua de la zero. În 2007, românul a plecat din țară cu doar 50 de euro în buzunar și fără să cunoască nici măcar un cuvânt în limba italiană. A ajuns în Italia în căutarea unui trai mai bun, iar primii ani au fost departe de a fi ușori.

Gheorghe a plecat în Italia cu doar 50 euro în buzunar
Gheorghe a plecat în Italia cu doar 50 euro în buzunar Foto: Novella 2000

Astăzi, la 39 de ani, Gheorghe este antreprenor și conduce o afacere care s-a dezvoltat considerabil. Firma sa activează în zona dintre provincia Imperia și Coasta de Azur și este specializată în proiectarea și întreținerea grădinilor.

A început de jos și a schimbat totul în 2017

După ce s-a stabilit în Italia, Gheorghe a acceptat mai multe locuri de muncă. A lucrat în sere, dar și într-o pensiune, încercând să-și construiască un viitor într-o țară în care inițial nu putea comunica în limba locală.

După zece ani petrecuți muncind pentru alții, românul a decis că este momentul să facă următorul pas. În 2017 și-a deschis propria companie și a început să-și construiască afacerea treptat.

La început nu și-a propus să aibă o echipă numeroasă. Pe măsură ce a început să vadă mai multe oportunități, însă, și-a dat seama că trebuie să gândească diferit.

„La început nu voiam să am angajați. Dar când am intrat pe șantiere și am văzut oportunitățile care treceau pe lângă mine, mi-am spus că trebuie să-mi schimb mentalitatea. Așa am început cu primul angajat, apoi al doilea și tot așa”, a declarat Gheorghe, potrivit Novella 2000.

În prezent, compania are cinci angajați și oferă servicii care merg dincolo de simpla întreținere a spațiilor verzi. Gheorghe a reușit să-și diversifice activitatea și să includă inclusiv lucrări de mici construcții.

Are zeci de clienți și se ocupă de tot

Strategia lui Gheorghe a fost să le ofere clienților cât mai multe servicii, astfel încât aceștia să nu fie nevoiți să apeleze la mai multe firme pentru lucrările de care au nevoie. În plus, antreprenorul colaborează și cu afacerea soției sale, originară din Peru, care activează în domeniul curățeniei.

„Astăzi clientul ne poate lăsa cheile pentru că facem totul. Avem circa 30 de clienți pentru care ne ocupăm de absolut tot”, a mai spus românul.

De la un om care a ajuns în Italia fără bani și fără să cunoască limba, Gheorghe a ajuns să coordoneze o echipă și să lucreze cu numeroși clienți într-o zonă cunoscută pentru proprietățile sale exclusiviste.

Un alt avantaj pe care Gheorghe și l-a construit în timp a fost capacitatea de a comunica în mai multe limbi. Dacă în momentul în care a ajuns în Italia nu știa nici măcar un cuvânt în italiană, acum vorbește fluent italiana, spaniola, franceza și engleza.

Cunoașterea limbilor străine i-a permis să se adapteze mai ușor și să lucreze cu oameni din mai multe țări. Pentru Gheorghe, succesul nu a venit dintr-o singură idee spectaculoasă, ci dintr-o combinație de muncă, adaptare și dorința de a transforma fiecare oportunitate într-un pas înainte.

Ghid de cumpărături

monica gabor si mr pink jpeg
Viața de lux a Monicăi Gabor și a lui Mr. Pink, zguduită de un nou scandal. Acuzații de fraudă cu sute de mii de dolari Vedete internaționale
banner mihai albu jpg
#Exclusiv Click!
A împlinit 17 ani! În ce relații e Mikaela Albu cu Elena, soția tatălui ei: „Există niște limite!” Vedete românești
image
Capcana casei abandonate: ce a pățit o familie după ce a cumpărat-o. Piscina era infestată cu șerpi, iar renovarea a ajuns să coste peste 300.000 de dolari adevarul.ro
image
Un gigant german deschide o nouă fabrică în România. Investiție de 25 de milioane de euro adevarul.ro

Parteneri

image
Alarmă pentru Șumudică! Fără Cordea, Drazic, Braun, Nalic în CFR – U Cluj?! Exclusiv www.fanatik.ro
image
ANIMAŢIE. Ce sunt urmele lăsate pe cer de avioane, care i-au alarmat la conspiraţionişti observatornews.ro
image
Din 2004, un pensionar american a cheltuit 20.000.000 € pentru a restaura castelul familiei din Irlanda. După 22 de ani, încă nu e gata www.antena3.ro
image
Dan Negru vorbește în exclusivitate pentru Gândul despre scenariul candidaturii sale la Primăria Timișoarei, după plecarea lui Fritz: “Da, recunosc, mi s-a propus” www.gandul.ro
image
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…” www.wowbiz.ro
image
Când trece România la ora de iarnă 2026. Ceasurile se schimbă mai devreme decât anul trecut www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Irina Vasilcan, soția lui Gheorghe Moldovan, adevărul despre moartea arbitrului: „Viața mea este în pericol” as.ro
image
A găsit o piatră verde fluorescentă pe un drum izolat de ţară și a dus-o acasă. Ce era, de fapt. Explicaţia fenomenului playtech.ro
image
Dezvăluiri tari din vestiarul naționalei României! Tabloul complet al zilelor în care Hagi a pus „coroana” deoparte. FANATIK a aflat totul www.fanatik.ro
image
'Profetul Apocalipsei' anunță o nouă pandemie: 'O boală mult mai periculoasă' 😧 www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Trecutul neștiut al lui Maurice Munteanu a ieșit la iveală. Ce s-a aflat acum despre familia lui www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
A renunțat la statut, preferând ”să cadă la așternut”! „Să fiu iubită este pentru mine asemenea aerului pe care îl respir” okmagazine.ro
image
Playboy notoriu, Michael Douglas face iar valuri, după ce a recunoscut aventura toridă, secretă, cu o celebră actriță okmagazine.ro
image
#Istoria Filmului
Filmul care vorbea despre avorturi în epoca Ceaușescu, cu mult înainte de „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Șocul întâlnirii cu lumea modernă: Povestea locuitorilor unei insule izolate, alungați de o erupție vulcanică historia.ro
pnrr bloc jpg
Infiltrații în apartamentul de la ultimul etaj? Cine repară terasa blocului și cum se împart costurile Fapt divers
marius bicicleta china intagram jpg
Cine este românul care vrea să se întoarcă pe bicicletă din China: „Ne vedem pe drumuri, oameni buni!” Fapt divers
image png
Stai la țară și dai muzica tare la o petrecere? Nu trebuie să fie ora 22:00 ca Poliția să poată să te amendeze Fapt divers
Nuci pecan Pinterest jpg
5 alimente care pot înlocui ușor avocado. Sunt surse perfecte de grăsimi sănătoase Fapt divers
suplimente eatingwell1 jpeg
Ce se întâmplă în organism când iei zinc și vitamina C împreună. Recomandările importante ale medicilor Fapt divers
image png
Porsche-ul care a atras toate privirile la TVR. Cine este angajatul care a ajuns la serviciu cu mașina de lux și ce spune șefa interimară a televiziunii publice Național
Glovo jpg
Ce trebuie să faci atunci când curierul aduce o comandă deteriorată sau incompletă. Pașii simpli care trebuie urmați Fapt divers
image png
Țeapă uriașă. Un cuplu a cumpărat o casă veche de 200 de ani. Piscina era infestată cu șerpi, iar renovarea a depășit 300.000 de euro Internațional
image
Momente penibile la Insula Iubirii. Radu Vâlcan, la un pas să fie lovit de o concurentă actualitate.net
image
Poliția Română, mesaj video neobișnuit pentru șoferi. Ce îi așteaptă pe vitezomani: „Ne vedem pe traseu, armăsarii mei!” actualitate.net