Elena Băsescu, fiica fostului președinte, surprinsă la benzinărie. Ce suma a scos din buzunar pentru un plin

Elena Băsescu a fost surprinsă din nou la volanul BMW‑ului său de culoare bej. Deși prețurile la carburanți au crescut semnificativ, EBA pare să își continue rutina obișnuită, fără schimbări vizibile în ceea ce privește mașina personală.

Cum a fost surprinsă Elena Băsescu Foto: arhiva

Autoturismul, utilizat încă din perioada pandemiei, rămâne favoritul ei, semn că este un vehicul în care are încredere și pe care îl consideră potrivit nevoilor sale.

Cât a plătit Elena Băsescu pentru un plin de carburant

Cancan a surprins-o pe Elena Băsescu într-o ținută sport, formată din încălțăminte crocs roz, șosete negre, un top negru de fitness și pantaloni scurți de alergare. Ținuta a fost completată de o pereche de ochelari de soare pe care îi poartă frecvent în deplasările sale.

Potrivit imaginilor, un plin pentru autoturismul condus de Elena Băsescu ar fi costat aproximativ 726 de lei, în contextul prețurilor ridicate la carburanți din această perioadă.

Rutina zilnică a Elenei Băsescu

Elena Băsescu este cunoscută pentru pasiunea sa pentru echitație, iar acest lucru se reflectă adesea în ținutele sale. Recent, a fost fotografiată purtând șosete specifice unui club de echitație, alături de o pereche de papuci casual. Imaginile au fost surprinse în timp ce își ducea copiii la școală.

Povestea de dragoste intensă cu Andrei Hrebenciuc

Elena Băsescu a trăit de-a lungul anilor povești de dragoste care au atras atenția publicului și a presei, dar puțini știu detalii despre relația ei cu Andrei Hrebenciuc. Această legătură, intens mediatizată în perioada 2007-2008, a fost marcată de pasiune, tensiuni și presiunea mediatică, mai ales că proveneau din familii politice rivale.

Fiica fostului președinte Traian Băsescu a trăit o poveste de dragoste intensă timp de un an cu Andrei Hrebenciuc, între 2007 și 2008. Relația a stârnit curiozitate, atât pentru că ambii proveneau din familii cunoscute, cât și din cauza despărțirilor repetate. Cei doi au fost protagoniștii unor episoade tensionate, intens mediatizate la vremea respectivă.

Relația lor a fost marcată de contextul familial și politic: părinții celor doi, Traian Băsescu și Viorel Hrebenciuc, erau adversari politici, ceea ce a amplificat presiunea asupra cuplului. Presa vremii relata că aceste conflicte au contribuit la dificultățile întâmpinate de cei doi tineri.

Chiar dacă se iubeau, presiunea mediatică și tensiunile politice au făcut ca relația să treacă prin mai multe despărțiri și împăcări.

„Tata nu mi-a impus niciodată să mă despart de Andrei. Mi-a spus că nu e de acord cu relaţia, dar că decizia e a mea. Nu s-a amestecat niciodată, cum nu a făcut-o nici în cazul surorii mele. Ne-a spus că decizia ne aparţine”, a explicat Elena Băsescu la vremea respectivă.

După despărțire, Andrei Hrebenciuc a început o relație cu Irina Noapteș, fiica fostului director general al CFR Călători, Alexandru Noapteș. Cuplul a rămas împreună până în 2020, păstrând însă discreția asupra detaliilor legate de divorț.

Viața de mamă

Elena Băsescu s-a căsătorit în 2012 cu Bogdan Ionescu, alias Syda, dar au divorțat patru ani mai târziu, pe cale amiabilă. Cei doi copii ai cuplului, Sofia Anais și Traian Jr., au rămas în grija mamei.

Ulterior, fiica cea mică a lui Traian Băsescu și-a găsit fericirea alături de Cătălin Gheorghe, alias Tomată, cu care a avut o relație timp de doi ani. Din relația lor a rezultat o fetiță, Anastasia. Motivele despărțirii nu au fost făcute publice.