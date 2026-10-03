 Cine este celebra actriță care se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 15 ani decât ea. Iubitul vedetei este aproape de vârsta fiului său
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Cine este celebra actriță care se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 15 ani decât ea. Iubitul vedetei este aproape de vârsta fiului său

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După o perioadă în care a preferat să fie discretă cu privire la viața sa sentimentală, Sofia Vergara a revenit în atenția reflectoarelor alături de noul său iubit. 

Sofia Vergara și noul iubit jpeg
Foto: profimedia

Actrița în vârstă de 54 de ani trăiește o poveste de dragoste cu Douglas Chabbott, un influent om de afaceri american de 39 de ani, aparițiile lor tot mai dese confirmând o relație asumată și plină de energie.

Cine este Douglas Chabbott, iubitul Sofiei Vergara: vicepreședinte în industria bijuteriilor de lux

Cei doi ar forma un cuplu încă din 2024, dar au menținut o discreție absolută în primele etape ale poveștii lor. În ultimele luni, prezența lor a devenit evidentă la diverse evenimente din Statele Unite și din Europa.

Douglas Chabbott este o figură respectată în cercurile exclusiviste de business, ocupând funcția de vicepreședinte în compania de familie Dasan Inc., un nume greu pe piața bijuteriilor de lux.

Format profesional la Babson College din Massachusetts, Chabbott gravitează în anturajul marilor staruri din industria filmului, având relații apropiate de prietenie cu celebrități de calibru precum actrița Dakota Johnson și actorul Orlando Bloom.

Deși nu căuta celebritatea, legătura sa cu Sofia Vergara l-a propulsat direct pe prima pagină a publicațiilor internaționale.

sofia vergara douglas chabbott
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sofia vergara douglas chabbott Foto: arhivă

O diferență inedită de vârstă: noul partener este cu doar patru ani mai mare decât fiul actriței

Un detaliu care a atras atenția presei este dinamica generațională din cuplu: între actriță și omul de afaceri există o diferență de 15 ani, Sofia împlinind 54 de ani în iulie 2026, iar Douglas având 39 de ani.

Mai mult, partenerul actriței este cu numai patru ani mai mare decât fiul acesteia, Manolo Gonzalez Vergara, născut pe 16 septembrie 1990 și ajuns la vârsta de 35 de ani.

Această apropiere de vârstă nu a creat însă disensiuni în familie. Cei doi bărbați se înțeleg excelent, fiind văzuți petrecând timp împreună încă din mai 2025, când au însoțit-o pe vedetă la Marele Premiu de Formula 1 din Monaco.

Sofia Vergara, care a devenit mamă la vârsta de 19 ani în timpul căsniciei cu Joe Gonzalez, a păstrat întotdeauna o legătură extrem de strânsă și deschisă cu fiul său, acesta susținând-o pe deplin în noul capitol din viața sa amoroasă.

Sofia Vergara, apariție spectaculoasă de ziua ei

Sofia Vergara a sărbătorit de ziua sa
Sofia Vergara a sărbătorit de ziua sa Foto: instagram

Sofia Vergara, actrița cunoscută din serialul „Modern Family”, și-a sărbătorit ziua de naștere pe 10 iulie, în Italia. Vedeta s-a bucurat de o zi relaxantă pe un iaht, în largul mării, și a atras toate privirile într-un costum de baie roșu, care i-a pus în valoare silueta.

Actrița le-a arătat fanilor imagini din vacanță, iar fotografiile publicate pe rețelele de socializare au strâns rapid numeroase reacții. Fanii au remarcat aspectul său tineresc și silueta impecabilă, apreciind felul în care arată la 54 de ani.

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