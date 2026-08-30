Cei doi bărbați celebri din România cărora Andreea Popescu le-a blocat numerele de telefon: „Ai de capul meu”

Andreea Popescu trece printr-o perioadă agitată pe plan sentimental. După divorțul de Rareș Cojoc, bărbatul alături de care a format un cuplu timp de aproximativ 15 ani și cu care are trei copii, fosta dansatoare a ajuns din nou în centrul atenției. În prezent, apropierea sa de Dan Alexa stârnește numeroase speculații, însă vedeta are în spate și povești de dragoste cu doi bărbați cunoscuți din showbiz: Liviu Vârciu și Mihai Bendeac.

Andreea Popescu a dat „block” unor bărbați celebri din viața ei Foto: Instagram

Divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc a fost pronunțat oficial în aprilie 2026. După ani de relație și o familie construită împreună, cei doi au ales să meargă pe drumuri separate, dar să păstreze o relație civilizată de dragul copiilor.

După despărțire, în viața Andreei Popescu a apărut tot mai des Dan Alexa. Cei doi au fost surprinși împreună în mai multe rânduri, iar imaginile au alimentat zvonurile potrivit cărora între ei ar fi mai mult decât o simplă prietenie.

Până acum, însă, nici Andreea Popescu, nici Dan Alexa nu au confirmat oficial că formează un cuplu.

În timp ce prezentul sentimental al Andreei Popescu este învăluit în mister, trecutul său a revenit în atenție. Cu ani înainte să se căsătorească cu Rareș Cojoc, fosta dansatoare a avut povești de dragoste cu Liviu Vârciu și Mihai Bendeac.

Invitată în podcastul moderat de Cătălin Măruță, Andreea a fost provocată să spună ce numere de telefon mai păstrează și pe cine a ales să șteargă sau să blocheze.

Pe cine a șters și blocat din trecut

Dialogul dintre cei doi a scos la iveală detalii interesante despre foștii parteneri ai vedetei.

Cătălin Măruță: Zi, răspunsul este… Liviu Vârciu și Mihai Bendeac. Deci, care dintre următoare persoane au fost șterse sau blocate în lista ta? Liviu Vârciu șters, blocat.

Andreea: Nici nu mai am, da.

Cătălin Măruță: Mihai Bendeac șters, blocat.

Andreea: Da.

Cătălin Măruță: Dan Alexa, a rămas. Dar e pe seen.

Andreea: Ei au fost înainte de căsătorie și atunci mi-am schimbat numărul de telefon. Ne cunoaștem. Da, amici, amici.

Cătălin Măruță: Dar fii sinceră cu mine, te vedeai făcând familie cu el (n.r. Dan Alexa)?

Andreea: Ai de capul meu.