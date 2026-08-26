S-a aflat cine este iubitul Laurei Giurcanu. Influencerița trăiește o poveste de dragoste cu un fotbalist

Laura Giurcanu și-a ținut viața privată departe de ochii curioșilor. Influencerița a dat de înțeles că există cineva în viața ei, însă nu a dorit să-i dezvăluie identitatea. Cu toate acestea, iubitul ei a făcut un prim pas și și-a asumat relația. Cu cine se iubește fosta concurentă de la „America Express”.

Foto: Instagram

După participarea la emisiune, Laura Giurcanu a fost surprinsă cu Aris, fiul Andreei Esca, deși au fost rivali în competiție. Legătura dintre cei doi nu a durat prea mult și influencerița a preferat să fie mai discretă în privința vieții sale amoroase. Acum, tânăra este în vacanța cu noul ei partener. Cine este el.

Cine este iubitul Laurei Giurcanu

În sfârșit s-a aflat! Laura Giurcanu și-a lăsat urmăritorii să fiarbă și a preferat să nu dezvăluie identitatea celui care i-a furat inima. Deși în luna mai a recunoscut că există cineva în via ei, fosta câștigătoare „Next Top Model” nu a dorit să ofere mai multe informații.

„Chiar nu pot să dau prea multe detalii. Nu este persoană publică, nu este cunoscut. Asta e tot ce pot să spun. Nu vreau să vorbesc despre asta. Am făcut pe TikTok, pentru că tot era gluma cu Sorin, dar nu aș vrea să vorbesc despre asta”, spunea Laura Giurcanu, în exclusivitate pentru Spynews.ro atunci.

Cu toate acestea, partenerul ei s-a afișat pentru prima dată cu ea pe rețelele de socializare. Cei doi s-au pozat din vacanță, iar el a postat fotografia pe InstaStory. Este vorba despre Marian Huja. Este un fotbalist născut Agualva-Cacém, Portugalia și are 27 de ani.

Laura Giurcanu și noul ei iubit, Marian Huja. Foto: Instagram

Cine este Marian Huja

Marian Huja este un fotbalist care a jucat pe postul de fundaș central la CFR Cluj, însă recent și-a încheiat socotelile cu echipa, deoarece a fost vândut de club în schimbul sumei de 350.000 de euro. Antrenorul Marius Șumudică a dezvăluit că nici tânărul nu a mai dorit să rămână.

„A fost doar Huja, care am înțeles că va pleca. A fost liber să plece și s-a dus. Nu știu dacă pleacă gratis, vă spun doar că nu mai face parte din planurile mele. În momentul de față nu face parte din planurile mele, e liber să discute cu conducerea clubului, probabil că se va transfera, nu știu exact.

Eu am spus că nu face parte din planurile mele pentru că el și-a dorit să plece. Nu poți să îl ții aici, să-l leg, dacă el nu vrea să joace pentru CFR. Din punctul meu de vedere, e liber”, a declarat Șumudică, antrenorul CFR Cluj

Acesta a jucat doar 13 partide în tricoul ardelenilor, însă de-a lungul carierei sale a mai jucat și pentru Pogon Szczecin, Petrolul Ploiești și HB Koge. În prezent, fotbalistul va merge în maroc și va juca la Raja Casablanca, contract semnat pe trei ani.