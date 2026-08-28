 Fiul Andreei Popescu și al lui Rareș Cojoc ajunge pe masa de operație. Ce se întâmplă cu Ioachim
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Fiul Andreei Popescu și al lui Rareș Cojoc ajunge pe masa de operație. Ce se întâmplă cu Ioachim

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Emoții pentru Andreea Popescu și Rareș Cojoc înainte de începerea școlii. Fiul lor cel mare, Ioachim, urmează să treacă printr-o intervenție chirurgicală, iar mama lui a făcut primele declarații despre ceea ce urmează. Influencerița a dezvăluit și prin ce a trecut ea în ultima perioadă și de ce a lipsit câteva zile din mediul online.

Fiul Andreei Popescu și al lui Rareș Cojoc va fi operat Citeşte întreaga ştire: Fiul Andreei Popescu
Fiul Andreei Popescu și al lui Rareș Cojoc va fi operat Citeşte întreaga ştire: Fiul Andreei Popescu Foto: Instagram

Ioachim, fiul cel mare al Andreei Popescu și al lui Rareș Cojoc, urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale. Mama lui a dezvăluit ce se întâmplă cu băiatul și a oferit primele informații despre operația pe care o va face în curând.

Pentru Ioachim urmează o perioadă importantă, înainte de revenirea la școală. Băiatul va trece printr-o intervenție chirurgicală la amigdale. Andreea Popescu a vorbit despre acest lucru în cadrul emisiunii „SpynewsTV Live”, prezentată de Mara Bănică.

Ioachim se operează de amigdale”, a spus Andreea Popescu.

Andreea Popescu, din nou în atenția urmăritorilor

În această perioadă, Andreea Popescu a lipsit câteva zile din mediul online. Influencerița a explicat ulterior motivul și a dezvăluit că a fost internată în spital pentru o nouă serie de ajustări estetice la nivelul feței.

Vedeta a ales să vorbească deschis despre intervenție și le-a explicat urmăritorilor de ce a decis să împărtășească acest aspect din viața sa.

Sunt de câteva zile absentă pentru că ieri m-am externat din spital, după ce mi-am făcut câteva ajustări la dr. Elena Martin. Ca de fiecare dată, aleg să fiu asumată și transparentă cu comunitatea mea, chiar și atunci când poate mi-aș dori ca anumite lucruri să rămână doar pentru mine. În același timp, simt că este important să fiu sinceră cu voi”, a transmis Andreea Popescu pe paginile sale de socializare.

Anul 2026 a venit cu mai multe schimbări pentru Andreea Popescu. După despărțirea oficială de Rareș Cojoc, vedeta s-a mutat în zona Herăstrău.

O nouă schimbare în echipa de bone

Cei trei copii ai cuplului locuiesc în apartamentul din Nerva Traian, evaluat la 4 milioane de euro, alături de tatăl lor, fiind astfel aproape de școala privată. Atunci când Rareș este plecat, Andreea merge în locuința acestuia pentru a sta alături de cei mici.

În ultima perioadă, familia a trecut și prin schimbări în ceea ce privește persoanele care se ocupă de îngrijirea copiilor.

După ce Jenny, una dintre bonele familiei, a decis să își schimbe domeniul de activitate, o altă bonă cu vechime a ales să plece. Decizia ei nu ar fi fost provocată de neînțelegeri sau de probleme în familie, ci de apariția unei oportunități profesionale într-o companie.

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