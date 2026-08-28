Fiul Andreei Popescu și al lui Rareș Cojoc ajunge pe masa de operație. Ce se întâmplă cu Ioachim
Emoții pentru Andreea Popescu și Rareș Cojoc înainte de începerea școlii. Fiul lor cel mare, Ioachim, urmează să treacă printr-o intervenție chirurgicală, iar mama lui a făcut primele declarații despre ceea ce urmează. Influencerița a dezvăluit și prin ce a trecut ea în ultima perioadă și de ce a lipsit câteva zile din mediul online.
Ioachim, fiul cel mare al Andreei Popescu și al lui Rareș Cojoc, urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale. Mama lui a dezvăluit ce se întâmplă cu băiatul și a oferit primele informații despre operația pe care o va face în curând.
Pentru Ioachim urmează o perioadă importantă, înainte de revenirea la școală. Băiatul va trece printr-o intervenție chirurgicală la amigdale. Andreea Popescu a vorbit despre acest lucru în cadrul emisiunii „SpynewsTV Live”, prezentată de Mara Bănică.
„Ioachim se operează de amigdale”, a spus Andreea Popescu.
Andreea Popescu, din nou în atenția urmăritorilor
În această perioadă, Andreea Popescu a lipsit câteva zile din mediul online. Influencerița a explicat ulterior motivul și a dezvăluit că a fost internată în spital pentru o nouă serie de ajustări estetice la nivelul feței.
Vedeta a ales să vorbească deschis despre intervenție și le-a explicat urmăritorilor de ce a decis să împărtășească acest aspect din viața sa.
„Sunt de câteva zile absentă pentru că ieri m-am externat din spital, după ce mi-am făcut câteva ajustări la dr. Elena Martin. Ca de fiecare dată, aleg să fiu asumată și transparentă cu comunitatea mea, chiar și atunci când poate mi-aș dori ca anumite lucruri să rămână doar pentru mine. În același timp, simt că este important să fiu sinceră cu voi”, a transmis Andreea Popescu pe paginile sale de socializare.
Anul 2026 a venit cu mai multe schimbări pentru Andreea Popescu. După despărțirea oficială de Rareș Cojoc, vedeta s-a mutat în zona Herăstrău.
O nouă schimbare în echipa de bone
Cei trei copii ai cuplului locuiesc în apartamentul din Nerva Traian, evaluat la 4 milioane de euro, alături de tatăl lor, fiind astfel aproape de școala privată. Atunci când Rareș este plecat, Andreea merge în locuința acestuia pentru a sta alături de cei mici.
În ultima perioadă, familia a trecut și prin schimbări în ceea ce privește persoanele care se ocupă de îngrijirea copiilor.
După ce Jenny, una dintre bonele familiei, a decis să își schimbe domeniul de activitate, o altă bonă cu vechime a ales să plece. Decizia ei nu ar fi fost provocată de neînțelegeri sau de probleme în familie, ci de apariția unei oportunități profesionale într-o companie.