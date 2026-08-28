 Cine a câștigat Miss SUA 2026. Este prima mamă care obține coroana
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Cine a câștigat Miss SUA 2026. Este prima mamă care obține coroana

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Joi, 27 august, organizația Miss USA a găzduit cea de-a 75-a ediție a concursului național, în cadrul căreia 50 de concurente au concurat pentru titlu la Centrul Adrienne Arsht pentru Arte Scenice. Justus Kelley, în vârstă de 31 de ani, care a fost Miss Virginia USA 2026, a câștigat titlul. Victoria lui Kelley este una istorică, întrucât ea va fi prima mamă din istorie care va deține titlul de Miss SUA.

Miss SUA 2026
Miss SUA 2026 Foto: Getty Images

Cine este Miss SUA 2026

Virginia Justus Kelley a fost desemnată joi câștigătoarea celei de-a 75-a ediții a concursului Miss USA, la Centrul Adrienne Arsht pentru Arte Scenice din Miami, devenind prima câștigătoare din Virginia începând cu 1970. Ea a fost încoronată de Miss USA 2025, Audrey Eckert, potrivit Business Insider.

Kelley, în vârstă de 31 de ani, este mamă adoptivă a doi copii, fondatoare a unei organizații non-profit și autoare de cărți pentru copii. De asemenea, este prima femeie căsătorită, prima mamă și prima femeie în vârstă de peste 30 de ani care câștigă titlul de Miss SUA.

Concursul a început să permită participarea femeilor căsătorite și a mamelor abia în 2023, iar 2024 a fost primul an în care toate femeile cu vârsta de peste 18 ani au fost eligibile. Limita de vârstă anterioară era de 28 de ani. Kelley va reprezenta Statele Unite la concursul Miss Univers, care va avea loc în Puerto Rico în luna noiembrie.

O nouă categorie la Miss SUA 2026

Anul acesta, concurentele la Miss USA au fost evaluate și pe baza unei categorii cu totul noi, numită „atractivitate comercială”, care a analizat modul în care acestea ar putea atrage sponsori.

„Când vine vorba de atractivitatea comercială, Miss USA nu ar trebui doar să arate incredibil purtând coroana aceea, ci ar trebui să facă restul lumii să-și dorească să colaboreze cu femeia care o poartă”, a declarat prezentatorul emisiunii Miss USA și actorul Ian Ziering despre această categorie în timpul emisiunii în direct.

Co-prezentatoarea lui Ziering, Miss SUA 1993, Kenya Moore, a adăugat că, prin introducerea acestui nou criteriu, concursul „pune accentul” pe „capacitatea câștigătoarei de a interacționa cu camera de filmat, cu marile branduri, cu campaniile de frumusețe și multe altele”.

„Atractivitatea comercială” a fost evaluată pe baza unui portofoliu de imagini din afara concursului, care au fost prezentate juriului din acest an, membrii acestuia fiind prezenți la toate etapele competiției, inclusiv la etapele preliminare.

O competiție istorică

Concursul a adus un omagiu câștigătoarelor titlului „Miss USA”, care au deținut coroana în ultimii 75 de ani. Chiar înainte de anunțarea câștigătoarei, organizatorii au invitat pe scenă fostele câștigătoare pentru a le mulțumi că au reprezentat coroana în ultimii cinci ani.

Prezentatorii Kenya Moore și Ian Ziering au invitat pe scenă câteva dintre reginele din anii trecuți pentru a anunța primele cinci clasate. Miss Utah USA, Alayzia Christopher, s-a clasat pe locul al patrulea. Madeline Erickson, din Iowa, s-a clasat pe locul al treilea. Miss Pennsylvania USA, Elizabeth Voight, s-a clasat pe locul al doilea.

În ultimele două săptămâni înainte de concurs, cele 51 de concurente din toate cele 50 de state și din Districtul Columbia au petrecut o perioadă de timp în Miami, pregătindu-se pentru probele preliminare, inclusiv proba de costume și probele preliminare în costum de baie.

Miss USA din acest an va pleca acasă cu un pachet de premii în valoare de peste 685.000 de dolari, care include un salariu de 150.000 de dolari, un Range Rover, un contract de închiriere pe un an într-un apartament de lux din Miami, un abonament la Westgate Vacation Home Club, o garderobă Miss Universe în valoare de 30.000 de dolari și multe altele.

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