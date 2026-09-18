Cine ar fi plătit, de fapt, înmormântarea Mădălinei Apostol. Costurile s-ar fi apropiat de 10.000 de euro: „Sicirul a fost scump”

Înmormântarea Mădălinei Apostol ar fi presupus cheltuieli considerabile, iar suma vehiculată în cadrul emisiunii lui Dan Capatos se apropie de 10.000 de euro. Gabriela Lucuțar, cunoscută drept Regina Întunericului, a analizat imaginile de la funeraliile vedetei și a făcut o estimare a costurilor.

Cine a plătit înmormântarea de 10.000 de euro a Mădălinei Apostol Foto: Click!

Printre elementele luate în calcul s-au numărat sicriul, aranjamentele florale, dar și procedurile necesare în cazul unei persoane care a trecut prin necropsie.

Sicriul ar fi costat aproximativ 5.000 de euro

Gabriela Lucuțar a explicat că sicriul în care a fost depusă Mădălina Apostol ar fi avut un preț de aproximativ 5.000 de euro. Specialista în servicii funerare a analizat inclusiv detaliile observate în fotografiile de la înmormântare și a făcut precizări despre capacul frigorific și aranjamentul floral.

„Sicirul a fost scump, a fost cam 5.000 euro. Este un prezidiu alb, în două capace. Înțeleg că i-au pus capac frigorific, din poze, de prin presă. Nu am văzut capac frigorific pus. Ca să pui capacul frigorific, să stea la rece, trebuie date capacele jos. Da, nu am văzut că s-a dat, dar reținem suma. Au avut și un aranjament floral pe care îl pui pe capacul care nu se deschide. Felicitări pentru organizare. Organizatorii nu știu cine sunt, că n-am reușit să-i recunosc. Știu biserica unde a fost.

Ce-am văzut la pachete, poate le-a făcut familia. Pachetele le-aș fi făcut altfel, cele de împărțit. Erau prea mici și aș fi pus ceva, nu le-aș fi lăsat așa de transparente. Adică atunci când e un totul frumos, haideți să mergem să facem tot”.

De ce au fost împărțite 12 pachete

Un alt detaliu observat la funeraliile Mădălinei Apostol a fost numărul pachetelor împărțite după slujbă. Gabriela Lucuțar a explicat că cele 12 pachete au o semnificație legată de tradiția religioasă.

„Am văzut 12 pachete. De ce se fac 12? Pentru că se împart pentru fiecare apostol din cei 12, care de acum se roagă pentru sufletul celui plecat. Deci de aceea este numărul acela de 12 pachete”.

Potrivit estimării prezentate în emisiune, toate cheltuielile funeraliilor s-ar fi apropiat de suma de 10.000 de euro. În același timp, au apărut informații și despre persoana care ar fi suportat cea mai mare parte a costurilor.

Cătălin Grozavu ar fi suportat cheltuielile funeraliilor

De organizarea actelor și de drumurile necesare pentru înmormântare s-ar fi ocupat Daniel Apostol, fratele Mădălinei. Acesta ar fi precizat că s-a ocupat de documente, însă nu ar fi oferit detalii despre partea financiară.

Costurile ar fi fost achitate de Cătălin Grozavu, tatăl fiicei Mădălinei Apostol. Totodată, Nick Rădoi ar fi contribuit la rândul său cu anumite lucruri, însă fără să i se fi solicitat acest lucru.

„Aș vrea să vă spun că, de alergătură, de toate drumurile și procedurile care presupun înmormântarea s-a ocupat fratele Mădălinei, Daniel Apostol. Asta din declarația fratelui am aflat-o, din interviul pe care l-am avut. El a specificat atunci foarte clar că a alergat doar pentru acte. A evitat întrebarea cu cheltuielile. Iată de ce, pentru că ele au fost achitate de către Cătălin Grozavu. Proprietarul ne-a asigurat că au fost suportate de către Cătălin. Înțeleg că și Nick Rădoi a contribuit cu anumite lucruri, dar nu pentru că i s-a cerut și pentru că așa a dorit dumnealui”.

Ce spune Nick Rădoi despre Cătălin Grozavu

În contextul informațiilor despre relația dintre Mădălina Apostol, Cătălin Grozavu și fiica lor, Nick Rădoi a transmis și un punct de vedere despre tatăl copilului.

„Cătălin își iubește copilul și l-a iubit tot timpul și a comunicat cu fetița tot timpul. Ce pot spune eu este că fetița este foarte fericită cu tatăl ei. Eu pot confirma asta, pentru că știu sigur”, a transmis Nick Rădoi.