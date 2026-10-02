Fiica lui Ion Țiriac și-a început cariera la 29 de ani. Unde lucrează Ioana, departe de averea tatălui ei

Deși provine dintr-una dintre cele mai influente familii din România, iar tatăl său deține o avere evaluată la peste două miliarde de euro, Ioana Țiriac a decis să își urmeze propriul drum profesional. La vârsta de 29 de ani, tânăra a făcut pasul în piața muncii.

Ioana Țiriac și-a început cariera la 29 de ani Foto: instagram/arhivă

După ce a absolvit cursurile liceale în București, unica fiică a fostului mare jucător de tenis și afacerist a plecat în Statele Unite ale Americii pentru a-și desăvârși educația universitară. Acolo, Ioana a urmat cursurile prestigioasei Miami Herbert Business School.

Ioana Țiriac, cariera în imobiliare la Dubai, alături de fratele său

După încheierea studiilor din America, Ioana Țiriac a ales să se mute în Emiratele Arabe Unite. Potrivit informațiilor apărute în presa sportivă, tânăra în vârstă de 29 de ani s-a angajat la o importantă agenție imobiliară din zona Golfului, dorind să activeze independent de afacerile familiei.

În Dubai s-a stabilit de mai mulți ani și fratele acesteia, Alexandru Țiriac, care locuiește în Emirate de aproximativ șapte ani.

Momente de cumpănă pentru Alexandru Țiriac în timpul tensiunilor din martie

Prezența membrilor familiei Țiriac în Emirate a fost marcată și de evenimente neprevăzute generate de contextul geopolitic.

În luna martie, Alexandru s-a numărat printre românii care au rămas blocați în Dubai după ce spațiul aerian a fost temporar închis pe fondul tensiunilor dintre Statele Unite ale Americii și Iran, cursele fiind reluate după câteva zile.

La momentul respectiv, fiul afaceristului a ținut să laude public modul exemplar în care autoritățile din Emiratele Arabe Unite au gestionat criza:

„Ce știam până luna aceasta: securitate, decență și respect, moduri sănătoase de viață, un sistem bun de valori morale cu conducători care au grijă de oamenii lor, dar și de toți ceilalți, cu 10 ani înaintea viitorului în fiecare aspect. Au fost atrași într-un război fără absolut nicio vină din partea lor, zero. Au suferit pierderi economice uriașe, dar au rămas Elveția țărilor GCC. EAU și liderii lor au reușit să mă surprindă din nou, după 7 ani de când locuiesc acolo. Răbdare, coordonare, unitate, umanitate și grijă – pun viețile oamenilor înaintea politicii. O decență umană extremă, oferită de aproximativ 200 de ori pe zi”, scria atunci Alexandru Țiriac pe Instagram.