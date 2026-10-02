 Fiica lui Ion Țiriac și-a început cariera la 29 de ani. Unde lucrează Ioana, departe de averea tatălui ei
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Fiica lui Ion Țiriac și-a început cariera la 29 de ani. Unde lucrează Ioana, departe de averea tatălui ei

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Deși provine dintr-una dintre cele mai influente familii din România, iar tatăl său deține o avere evaluată la peste două miliarde de euro, Ioana Țiriac a decis să își urmeze propriul drum profesional. La vârsta de 29 de ani, tânăra a făcut pasul în piața muncii. 

Ioana Țiriac și-a început cariera la 29 de ani
Ioana Țiriac și-a început cariera la 29 de ani Foto: instagram/arhivă

După ce a absolvit cursurile liceale în București, unica fiică a fostului mare jucător de tenis și afacerist a plecat în Statele Unite ale Americii pentru a-și desăvârși educația universitară. Acolo, Ioana a urmat cursurile prestigioasei Miami Herbert Business School.

Ioana Țiriac, cariera în imobiliare la Dubai, alături de fratele său

După încheierea studiilor din America, Ioana Țiriac a ales să se mute în Emiratele Arabe Unite. Potrivit informațiilor apărute în presa sportivă, tânăra în vârstă de 29 de ani s-a angajat la o importantă agenție imobiliară din zona Golfului, dorind să activeze independent de afacerile familiei.

În Dubai s-a stabilit de mai mulți ani și fratele acesteia, Alexandru Țiriac, care locuiește în Emirate de aproximativ șapte ani.

Momente de cumpănă pentru Alexandru Țiriac în timpul tensiunilor din martie

Prezența membrilor familiei Țiriac în Emirate a fost marcată și de evenimente neprevăzute generate de contextul geopolitic.

În luna martie, Alexandru s-a numărat printre românii care au rămas blocați în Dubai după ce spațiul aerian a fost temporar închis pe fondul tensiunilor dintre Statele Unite ale Americii și Iran, cursele fiind reluate după câteva zile.

La momentul respectiv, fiul afaceristului a ținut să laude public modul exemplar în care autoritățile din Emiratele Arabe Unite au gestionat criza:

„Ce știam până luna aceasta: securitate, decență și respect, moduri sănătoase de viață, un sistem bun de valori morale cu conducători care au grijă de oamenii lor, dar și de toți ceilalți, cu 10 ani înaintea viitorului în fiecare aspect. Au fost atrași într-un război fără absolut nicio vină din partea lor, zero. Au suferit pierderi economice uriașe, dar au rămas Elveția țărilor GCC. EAU și liderii lor au reușit să mă surprindă din nou, după 7 ani de când locuiesc acolo. Răbdare, coordonare, unitate, umanitate și grijă – pun viețile oamenilor înaintea politicii. O decență umană extremă, oferită de aproximativ 200 de ori pe zi”, scria atunci Alexandru Țiriac pe Instagram.

Ghid de cumpărături

Horoscop relatii - zodii FOTO Shutterstock
Horoscop 3 octombrie 2026. O zodie își schimbă direcția în dragoste. Ce nativ trebuie să fie atent la bani Horoscop
Andreea Popescu
VideoCum arată penthouse-ul în care s-a mutat Andreea Popescu: „Fiecare copil va avea dormitorul lui” Vedete românești
image
Tânăr de 25 de ani, ucis în bătaie la Fălticeni de trei minori după o petrecere: „Băi, nu are puls, băi! A murit, săracul!” adevarul.ro
image
O ieșeancă a împrumutat 5.200 de lei, dar IFN-ul i-a cerut înapoi o sumă de șase ori mai mare. Protecția Consumatorilor a intervenit adevarul.ro

Parteneri

image
Își dă Hagi demisia? Ce s-a întâmplat în vestiarul României, imediat după 0-6 cu Polonia. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Chirurgul Adrian Cacovean păcălește bolnavii de cancer să renunțe la chimioterapie. Le dă în schimb o ciupercă observatornews.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă www.antena3.ro
image
Emil Boc susține că muncitorii proveniți din țări non-UE „încep să devină o problemă pentru comunitate”: Nu vreau să fiu extremist. Eu vă spun ce se întâmplă la firul ierbii www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ţeapa în care a fost târâtă Simona Halep! A anunţat ruptura: „Şocul este mare” as.ro
image
Unde să nu pui termostatul centralei. Locurile care îl pot face să măsoare greșit temperatura playtech.ro
image
Cornel Dinu, fără milă după Polonia – România 6-0: „Una dintre cele mai crunte zile ale fotbalului românesc! Publicul ar trebui să arunce prosopul Federaţiei”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
2.500 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la curte și comit această greșeală, în 2026 www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal okmagazine.ro
image
Meghan nu se lasă! Ducesa uimește cu bijuterii în valoare de peste 90.000 Euro și o nouă apariție glam okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce erau asasinați împărații romani? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză” historia.ro
lorenzo si nattasha
#Insula iubirii
Lorenzo de la „Insula Iubirii”, pus la zid pentru relația cu cei trei copii. Reacția concurentului Vedete românești
banner jo jpg
Secretul liniștii lui Jo. Ritualul pe care îl respectă ori de câte ori are timp Vedete românești
Irina Rimes, foto Instagram jpg
Irina Rimes, despre familia ei: „Părinții mei se vor muta în București”. Ce spune despre fratele său Vedete românești
Nick Rădoi jpg
Nick Rădoi, mesaj emoționant la trei săptămâni de la moartea Mădălinei Apostol. Imaginea de colecție publicată de milionar Vedete românești
Banner Denise Rifai
Denise Rifai pregătește prima emisiune după „Furnicuțele”. Ce a anunțat vedeta: „Vreau să fie ceva WOW” Vedete românești
Captură de ecran 2026 10 02 212641 png
Shivon Zilis rupe tăcerea după despărțirea bruscă de Elon Musk: „L-am iubit enorm” Vedete internaționale
Andreea Popescu
VideoCum arată penthouse-ul în care s-a mutat Andreea Popescu: „Fiecare copil va avea dormitorul lui” Vedete românești
banner andrei banuta png
Andrei Bănuță, confesiuni dureroase despre pierderea mamei și a fratelui său: „Durerea e un drum greu” Vedete românești
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV actualitate.net
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net