De la un stand cu plante la o afacere de succes. Povestea băiatului de 13 ani care își plătește singur școala de 18.000 de euro pe an

La doar 13 ani, Malaki Conteh din Surrey, Anglia, are deja o experiență impresionantă în afaceri. Totul a început când avea doar 6 ani, moment în care a început să vândă plante în apropierea biroului tatălui său.

La 13 ani, are o afacere care îi plătește școala de 18.000 euro pe an Foto: Facebook

În prezent, activitatea sa s-a dezvoltat considerabil. Băiatul conduce o afacere cu produse alimentare caraibiene în Londra, iar veniturile obținute îl ajută să își plătească educația. Taxele școlare ajung la 4.000 de lire sterline pe trimestru, echivalentul a aproximativ 18.640 de euro pe an.

Ideea primei sale afaceri a pornit de la o pasiune. Malaki își dorea să devină corist și, după ce a urmărit pe YouTube mai mulți coriști la vârsta de 6 ani, a devenit fascinat de acest domeniu.

Când i-a spus tatălui său că vrea să ia lecții de canto, acesta i-a explicat că trebuie să strângă singur banii necesari.

În loc să renunțe, băiatul a găsit o soluție. A început să cultive plante și să le vândă în fața biroului tatălui său, Abdul Conteh, din Camberwell. În paralel, a vândut și lucrurile pe care nu le mai folosea.

De la plante și produse de patiserie la mâncare caraibiană

Activitatea lui Malaki nu s-a oprit la plante. Treptat, acesta a început să comercializeze și alte produse, printre care pâine și prăjituri.

În cele din urmă, micul proiect s-a transformat într-o afacere cu produse alimentare caraibiene. Businessul a funcționat ulterior într-un spațiu aflat sub biroul tatălui său din Crystal Palace. Printre produsele vândute se numără pui jerk, pateuri și prăjituri.

Parcursul său, de la o tarabă improvizată pe trotuar până la administrarea unei afaceri, l-a transformat într-unul dintre cei mai tineri antreprenori din Marea Britanie. Banii strânși din afaceri l-au ajutat pe Malaki să își urmeze și pasiunea pentru muzică. Visul pentru care începuse inițial să vândă plante a devenit realitate.

Băiatul a ajuns „primul corist-șef de culoare” din istoria de aproape 1.000 de ani a Catedralei din Chichester.

Astfel, activitatea sa antreprenorială i-a permis să investească atât în educație, cât și în dezvoltarea sa artistică.

Își plătește o parte din taxele școlare din banii câștigați

Malaki este elev intern cu program complet la The Prebendal School din Chichester, West Sussex. Taxele pentru școala sa sunt de 4.000 de lire sterline pe trimestru, iar veniturile obținute din afacere contribuie la acoperirea acestora.

Băiatul și-a folosit câștigurile și pentru a-și cumpăra instrumente muzicale. Potrivit informațiilor publicate de Fine Dining Lovers, acesta a reușit să strângă 778 de lire sterline din vânzarea plantelor pe Facebook, bani pe care i-a folosit pentru a cumpăra două viole.

Tatăl său a dezvăluit că Malaki și-a achiziționat și alte instrumente muzicale din banii obținuți prin propriile activități.

Chiar dacă Malaki este proprietarul afacerii, familia joacă un rol important în funcționarea acesteia. În perioada în care băiatul se află la școală, tatăl său, Abdul, se ocupă de magazin și îi transmite informații despre ceea ce se întâmplă.

Malaki continuă să fie implicat în deciziile legate de business, iar tatăl său îl consideră un om de afaceri serios.

Familia a găsit inclusiv alte modalități prin care să pună bani deoparte pentru educația lui. Un vecin plătește 65 de lire sterline lunar pentru a parca un vehicul de mari dimensiuni pe aleea familiei, iar suma este depusă în contul destinat bursei lui Malaki.

Potrivit informațiilor publicate de „Express”, la numai 13 ani, Malaki administra deja „trei afaceri”.

Donează o parte din banii câștigați

Pe lângă investițiile în educația și pasiunile sale, Malaki își folosește o parte din câștiguri și pentru a-i ajuta pe alții. Tânărul antreprenor donează o parte din profiturile sale către diferite organizații caritabile.

Povestea lui Malaki a pornit de la o dorință simplă: să strângă bani pentru lecții de canto. La doar 6 ani, a început să vândă plante, iar activitatea s-a extins treptat către alte produse și, ulterior, către domeniul alimentar.

În prezent, la 13 ani, băiatul are deja mai multe activități antreprenoriale, își contribuie la plata educației și continuă să își urmeze pasiunea pentru muzică, în timp ce sprijină și cauze caritabile.