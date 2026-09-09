 Cât de ieftin este să trăiești în Chișinău? Experiența unor vloggeri români: „Așa preț nu am mai pomenit”
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VideoCât de ieftin este să trăiești în Chișinău? Experiența unor vloggeri români: „Așa preț nu am mai pomenit”

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Yasmin și Alex, doi vloggeri români de călătorie, au împărtășit cu urmăritorii lor o experiență inedită: o călătorie în Republica Moldova, mai exact, în Chișinău, unde au avut ocazia să compare nivelul de trai de acolo cu cel din România.

Care sunt prețurile din Republica Moldova
Care sunt prețurile din Republica Moldova Foto: Captură video Youtube

Cum a arătat vizita în Republica Moldova

Pentru început, Yasmin și Alex au vizitat Cricova, unul dintre cele mai cunoscute complexe vinicole din Republica Moldova, începe în muzeul în care sunt păstrate sticle de vin cu o vechime impresionantă - unele depășind chiar 100 de ani.

Aici se află „comoara” Cricovei, colecția istorică, iar accesul este strict controlat. Tot în subteran se găsește și o biserică săpată în piatră, cu altar și cupolă, unde se țin slujbe de două ori pe an, la Crăciun și la Paște, dar și, ocazional, nunți sau botezuri. Spațiul este spectaculos, o combinație rară între tradiție, arhitectură și liniștea subterană.

„Tunelurile sunt foarte bune pentru vin, temperatura e constată, mai exact 12-14 grade. Umiditatea este mare, este puțină lumină, ideal pentru păstrarea vinului”, au declarat vloggeri „Un an, un ghiozdan”.

În această zonă se află și sălile de degustare, unele dintre ele amenajate ca adevărate saloane regale. O încăpere poate găzdui 40–50 de persoane, fiind ideală pentru evenimente private, degustări sau prezentări. Atmosfera este elegantă, iar galeriile care duc spre aceste spații sunt transformate în „străzi” cu nume, indicatoare și chiar semafoare.

Prețurile sunt variate, iar unele vinuri sunt surprinzător de accesibile. O sticlă de aproximativ 50 de lei moldovenești costă în jur de 13 lei românești, un preț care, în România, ar sugera un vin ieftin. Totuși, multe dintre aceste vinuri sunt apreciate local și au o tradiție solidă.

Totalul cumpărăturilor ajunge la 681 de lei moldovenești, ceea ce a ajuns la 177 lei românești pentru 7 sticle.

Prețurile la carburant și alimente

Un detaliu interesant observat în Republica Moldova este plafonarea prețului la benzină. Indiferent de benzinăria vizitată, prețul este același: 31,01 lei moldovenești pe litru, adică aproximativ 8 lei românești. Sistemul este simplu și elimină stresul căutării „celui mai bun preț”, spre deosebire de România, unde același lanț de benzinării poate avea tarife diferite în funcție de zonă.

În magazin, surprizele continuă. Un carton de 10 ouă costă 25 lei moldovenești, adică aproximativ 2,5 lei moldovenești per ou. Convertit în moneda românească, prețul ajunge la circa 60 de bani per ou, semnificativ mai mic decât media din România. „Prețurile sunt bune. Mai bune decât în România”, confirmă și localnicii.

La capitolul carne, un kilogram de gheare de pui ajunge la 18 lei moldovenești, adică 4 lei românești.

„Se mănâncă bine în Republica Moldova! Așa preț nu am mai pomenit! În București, nu mai găsim gheare deloc, se exportă doar și le-am căpătat gustul încă din China”, au mărturisit Yasmin și Alex unui vânzător.

Excursia continuă în Piața Centrală din Chișinău, un loc vibrant, plin de producători locali și tarabe colorate. Aici, prețurile sunt afișate clar, iar conversia este simplă: se împart la patru pentru a obține valoarea aproximativă în lei românești.

De exemplu, un kilogram de roșii costă 10 lei moldovenești, adică aproximativ 2,5 lei românești, iar castraveții sunt 12 lei moldovenești, echivalentul a 3 lei. Pepenele verde este vândut la 5 lei moldovenești kilogramul, ceea ce înseamnă puțin peste un leu românesc, și este promovat ca „super dulce”.

Morcovii și varza au același preț, 10 lei moldovenești kilogramul, iar diversitatea produselor atrage imediat atenția. Roșiile sunt disponibile în nuanțe neobișnuite - galbene, portocalii, roșii intense - unele cu forme ușor țepoase, semn că producătorii locali cultivă soiuri variate și interesante. Strugurii arată impecabil și costă 25 lei moldovenești kilogramul, adică aproximativ 6 lei românești, iar piersicile sunt la fel de atrăgătoare.

La finalul zilei, Yasmin și Alex i-au lăudat pe vecinii de peste Prut pentru stilul de viață și arhitectura din jur.

„Clădiri frumoase, bine întreținute. Bravo, cum se spune aici în Republica Moldova. Bravo, Chișinău, ești bravo”.

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