Domeniul către care se îndreaptă tot mai mulți români. A înlocuit IT-ul, iar salariile încep de la 5.000 de lei

Vreme de ani de zile, românii care își doreau un loc de muncă cât mai bine plătit se îndreptau automat către IT. Acum, acest domeniu nu mai oferă siguranța pe care o oferea altădată, iar un domeniu cu totul nou devine tot mai atractiv.

Salariile încep de la 5.000 și 6.000 de lei Foto: Arhivă

Pe măsură ce panourile fotovoltaice, bateriile de stocare şi stațiile de încărcare devin tot mai comune în țara noastră, companiile au nevoie tot mai urgentă de ingineri și tehnicieni. Deja tot mai mulți tineri se îndreaptă către acest domeniu, o preferință care se poate vedea și atunci când vine vorba despre facultățile către care se orientează tinerii.

În acest an, Facultatea de Energetică de la Politehnica Bucureşti a reușit să atragă un număr record de 735 de candidați pentru numai 400 de locuri disponibile.

„Mi s-a părut efectiv foarte interesant cum poate fluctua prețul energiei de la niște sume foarte mici la sume excepțional de mari”, a spus studentul Eren Bari, care dorește să lucreze într-o companie care tranzacționează electricitate, conform observatornews.ro.

Salariile încep de la 5.000 de lei

Mulți dintre studenți chiar sunt recrutați în câmpul de muncă încă din timpul facultății. Salariile în acest domeniu încep de la 5.000-6.000 de lei și pot crește rapid.

„Legătura cu mediul economic pentru noi este foarte importantă și mereu am avut companiile alături de noi. Este important ca inginerii care trec pragul acestei facultăți să fie formați împreună cu companiile”, a spus Diana Robescu, decan al Facultății de Energetică, Politehnica București.

Este un domeniu tot mai popular

Un alt avantaj al acestui loc de muncă este faptul că oferă și o garanție pentru viitor. În contextul în care tot mai multe meserii încep să fie înlocuite de inteligența artificială, acest domeniu pare a fi o excepție.

„Ne bucurăm să oferim meserii care nu sunt ușor de înlocuit cu inteligența artificială. Vorbim despre tranziția energetică, despre consumator, despre baterii, despre stații de încărcare și acesta este un domeniu de creștere, unde avem nevoie de oameni”, spune Volker Raffel, CEO al unei companii de energie.