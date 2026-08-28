După aproape 4 decenii, o țară revine la propria monedă. A renunțat la dolarul american

După 35 de ani de dependență de dolarul american, o țară din Africa a decis să revină la propria monedă națională. Este vorba despre Somalia, care urmează să readucă în circulație șilingul somalez cât mai curând.

Somalia revine la propria bancnotă Foto: IStock

După 35 de ani de dependență de dolarul american, Somalia urmează să emită din nou propria bancnotă națională. De-a lungul ultimelor trei decenii, țara din Cornul Africii s-a confruntat cu războaie și instabilitate internă. Iar de-a lungul acestei perioade dificile pentru Somalia, dolarul american a ajuns să fie folosit pe scară largă în țară.

Acum, Somalia încearcă să-și restabilească controlul asupra propriului sistem monetar, iar Banca Centrală a țării spune că pregătirile deja se află într-un stadiu avansat. Parlamentul din Somalia analizează acum ce fel de modificări legislative vor fi necesare, în timp ce banca lucrează la regulile privind gestionarea monedei.

Somalia va reveni la propria monedă

În anul 1991, an în care regimul condus de Siad Barre s-a prăbușit, banca centrală nu a mai avut capacitatea de a emite și de a gestiona o monedă națională, din cauza războiului civil care a izbucnit în țară.

Potrivit Business Insider Africa, după 1991 au urmat trei ani în care monedele somaleze s-au deteriorat și au devenit tot mai rare. În acest context, dolarul american s-a răspândit masiv în țară și a fost folosit de către majoritatea populației.

Dolarul american a fost folosit vreme de zeci de ani

Cu toate acestea, după 35 de ani de instabilitate, timp în care a fost folosit dolarul american, autoritățile somaleze vor trebui să reușească să convingă populația să aibă din nou încredere în șiling.

În același timp, Statele Unite au anunțat că, începând din anul 2027, nu vor mai susține partea logistică a misiunii africane de sprijin şi stabilizare din Somalia. În cadrul acestei operațiuni sunt prezenți în țară aproximativ 12.000 de militari, iar sprijinul pentru hrană, combustibil și asistență medicală este considerat a fi crucial pentru funcționarea misiunii.