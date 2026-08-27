 Culoarea anului 2027 a fost desemnată. Nuanța inspirată din natură va fi peste tot
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Culoarea anului 2027 a fost desemnată. Nuanța inspirată din natură va fi peste tot

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Fondată în anul 1947, compania americană Behr este una dintre cele mai apreciate din lume, atunci când vine vorba de vopsele și alte produse similare. Iar experții de la Behr au anunțat care este culoarea anului 2027.

Tonurile naturale revin la modă
Tonurile naturale revin la modă Foto: Behr Paint Company

Cei care doresc să fie mereu în pas cu tendințele în materie de design interior pot deja să se orienteze către culoarea care va domina complet anul 2027. Este vorba despre o nuanță neutră, care se găsește undeva între verdele mușchi și măsliniu. Experții internaționali numesc această culoare „Grounded” și, potrivit Real Simple, ea se va găsi în interioarele din întreaga lume anul următor.

„Grounded ne amintește că cele mai importante spații sunt cele care ne ajută să ne conectăm cu ritmurile vieții de zi cu zi. Căldura organică a acestei nuanțe creează o senzație de calm și reînnoire, făcând ca fiecare încăpere să fie primitoare și să ofere, în mod firesc, un sentiment de confort și locuire plăcută”, a declarat Kayla Kratz, responsabilă pentru culori la Behr.

Culoarea care va domina anul 2027

Potrivit experților de la Behr, Grounded va fi cea mai populară culoare din 2027. În acest an, tonurile naturale deja au devenit foarte populare, iar specialiștii în design interior spun că motivul pentru care Grounded oferă o senzație atât de plăcută este că este foarte comună în natură.

În plus, pe lângă faptul că este o culoare care ajută să ne relaxăm, ea este și una foarte versatilă. Practic, Grounded poate fi folosit indiferent de ce fel de podea sau mobilă avem în casă.

Este o culoare calmă și versatilă

Acesta este cel de-al zecelea an în care Behr anunță o culoare a anului. În programul „Culoarea Anului”, compania analizează trendurile existente pentru a stabili tendințele pentru perioada următoare. Iar pe lângă culoarea anului, compania a anunțat și care sunt celelalte nuanțe complementare care pot fi folosite alături de Grounded.

Iar, potrivit Behr, nuanțele perfecte pentru anul următor vor fi Sedona Pink, o nuanță delicată și plăcută de maro-piersică, Denim Light, un albastru deschis și liniștitor, care fusese retras anterior, dar a fost readus în colecție anul acesta, cât și Nightfall, un bleumarin închis, care are o culoare similară cu cea a cernelii.

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