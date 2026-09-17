 Au plecat din Cluj cu autorulota și au ajuns până în Beijing. Ce problemă neașteptată au întâmpinat românii: „Pentru străini e și mai greu”
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Au plecat din Cluj cu autorulota și au ajuns până în Beijing. Ce problemă neașteptată au întâmpinat românii: „Pentru străini e și mai greu”

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Alături de cei trei copii ai lor și de câinele familiei, Oana și Attila Hajoș au călătorit împreună mii de kilometri cu autorulota. În cele din urmă, familia a ajuns tocmai în Beijing, iar în capitala chineză s-au lovit de o problemă birocratică cu totul neașteptată.

Familia a ajuns cu autorulota în Beijing
Familia a ajuns cu autorulota în Beijing Foto: Facebook-Haioșii

O familie originară din Cluj a trăit o adevărată aventură, după ce a călătorit mii de kilometri cu o autorulotă. Oana și Attila Hajoș au ajuns tocmai în capitala Chinei, alături de cei trei copii ai lor și de câinele familiei. Cu toate acestea, în Beijing au aflat că, pentru a circula cu o autorulotă, aveau nevoie de un permis special valabil numai cinci zile, potrivit Adevărul.

Acest permis este necesar pentru non-rezidenți, iar pentru străini, procedura este mai complicată.

„Am ajuns în Beijing cu autorulota, pe roți, din România. Pentru străini e și mai greu să intre, nu pot lua permisul online, ci de la anumite secții de poliție.

Iată-ne, la miezul nopții, purtându-ne de la o poartă la alta, luptându-ne cu Google Translate vreo 3 ore ca să obținem permisul ăla prețios. Am primit mai multe de «nu se poate», dar am insistat și până la urmă s-a putut. Deja am învățat treaba cu insistențele la chinezi”, au scris Oana și Attila Hajos în mediul online.

Familia din Cluj a ajuns cu autorulota în Beijing

Cu toate acestea, chiar și după ce au obținut permisul, deplasarea cu autorulota prin Beijing tot s-a dovedit a fi dificilă. Orașul este înconjurat de șosele circulare, iar accesul cu vehicule precum cele ale familiei este restricționat și permis numai în anumite intervale orare.

Pentru a putea vizita orașul mai ușor, familia de români a lăsat autorulota la periferie și a folosit transportul public.

„Asta a însemnat parcat mașina într-un cartier mărginaș pe ringul 5-6 și făcut tururi cu metroul de câte 2 ore pe sens până în diverse locuri unde aveam treabă”, au explicat cei doi.

Familia a vizitat capitala chineză

Românii au vizitat Orașul Interzis și Piața Tiananmen și au explicat că trebuie făcută o programare cu câteva zile înainte, pentru a putea intra în aceste obiective.

„Am bifat Orașul Interzis și piața Tiananmen. Dar nu am mers acolo doar așa, ca «vodă prin lobodă». Înainte am ținut o lecție de istorie, ne-am uitat la documentare și am citit din cartea ce am cărat-o special pentru ocazia asta”, au mai scris românii. Cu toate acestea, familia a avut păreri împărțite despre experiența din Orașul Interzis.

„În principiu totul mi s-a părut overrated. Camerele erau închise, cu toate că ChatGPT se jura că pot intra și că e mirobolant! Să nu-l credeți. M-am învârtit o grămadă până să-mi spună că, oops, din 2026 sunt închise toate!”, a scris românca.

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