 De ce nu este bine să dormi cu lumina aprinsă. Cum poate afecta sănătatea inimii
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De ce nu este bine să dormi cu lumina aprinsă. Cum poate afecta sănătatea inimii

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Chiar și o rază slabă de lumină prezentă în dormitor poate deregla funcționarea sistemului cardiovascular. Cercetătorii avertizează că o aparent inofensivă lumină de veghe sau ecranul unui telefon pot declanșa modificări structurale la nivelul cordului, crescând riscul de insuficiență cardiacă.

Lampa de veghe în timp ce dormim ne afectează sănătatea inimii
Lampa de veghe în timp ce dormim ne afectează sănătatea inimii Foto: Pexels

Obiceiul de a lăsa o sursă aprinsă pe timpul nopții sau de a adormi cu televizorul deschis este mult mai nociv decât pare la prima vedere. Un nou studiu apărut în prestigioasa publicație European Heart Journal și relatat de Euronews demonstrează că poluarea luminoasă din dormitor, fie că provine de la razele lunii, o ușă întredeschisă sau un ecran, generează efecte fiziologice comparabile cu cele provocate de stresul cronic sau de traumele fizice asupra inimii.  

Expunerea la lumina noaptea, un obicei periculos

Cercetarea coordonată de Lu Qi, specialist în cadrul Universității Tulane din New Orleans (SUA), a monitorizat atent un eșantion generos format din 11.071 de participanți.

Aceștia au fost evaluați pe parcursul unei săptămâni în care au experimentat diverse niveluri de iluminare ambientală pe timp de noapte, începând de la întuneric deplin și până la fascicule discrete similare ecranelor de telefon mobil setate pe luminozitate redusă.

Reevaluarea medicală a subiecților, efectuată trei ani mai târziu prin rezonanță magnetică cardiovasculară de înaltă precizie, a relevat date îngrijorătoare.

Expunerea la niveluri mai ridicate de lumină pe timpul nopții este asociată cu remodelarea cardiacă. Este vorba despre modificarea structurii și funcției inimii, un fenomen pe care îl observăm de obicei ca răspuns la stresul cronic sau la leziuni ale inimii”, a atras atenția coordonatorul proiectului, Lu Qi.

Deși această reacție reflectă mecanismul adaptativ de răspuns al organismului la agresiuni, procesul repetat slăbește treptat mușchiul cardiac și poate conduce, în cele din urmă, la instalarea insuficienței cardiace.

Legatura dintre lumina de veghe si sanatatea inimii

Impactul direct pe care îl are o lumină de veghe sau orice altă sursă artificială a fost evidențiat la nivelul ventriculului stâng. În rândul celor expuși la medii slab iluminate în loc de beznă totală, medicii au observat îngroșarea pereților acestei cavități cardiace esențiale, fenomen care îngustează spațiul intern de pompare a sângelui.

În plus, investigațiile au arătat o diminuare clară a capacității cordului de a se relaxa și de a se contracta ritmic, acesta fiind considerat un prim semnal clinic de instalare a unei disfuncții cardiace.

În editorialul care însoțește studiul, semnat de profesorul Thomas Münzel de la Centrul Medical Universitar din Mainz (Germania), se propune o schimbare fundamentală de paradigmă în practica medicală:

„Întunericul merită să fie recunoscut drept un indicator vital, la fel de esențial pentru sănătatea cardiovasculară precum controlul tensiunii arteriale și aerul curat”.

Specialiștii recomandă montarea draperiilor de tip blackout, mascarea indicatoarelor LED de veghe ale electrocasnicelor și alegerea unor lămpi cu spectru cald de intensitate redusă atunci când iluminarea este indispensabilă.

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