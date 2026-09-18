 Nu pune usturoiul prea devreme în mâncare! De ce se poate arde și ce trebuie să faci
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Nu pune usturoiul prea devreme în mâncare! De ce se poate arde și ce trebuie să faci

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Usturoiul este unul dintre ingredientele folosite frecvent ca bază pentru numeroase preparate. Îl întâlnim în supe, tocănițe, sosuri sau mâncăruri pregătite la tigaie, unde are rolul de a intensifica aromele și de a adăuga profunzime gustului. Totuși, rezultatul depinde foarte mult de modul în care este gătit.

Usturoi
Usturoi Foto: Pixabay

Atunci când este preparat corect, usturoiul poate oferi o aromă puternică și savuroasă. În schimb, dacă este lăsat prea mult pe foc, se poate arde, iar gustul său se transformă rapid într-unul amar și neplăcut.

Potrivit chef-ului Mika Leon, autoarea cărții Cuban Soul, una dintre cele mai importante greșeli este alegerea momentului nepotrivit pentru adăugarea usturoiului. Chiar dacă poate părea firesc ca acesta să ajungă în tigaie încă de la început, alături de celelalte ingrediente, specialistul recomandă o altă ordine.

Ce trebuie să faci înainte să pui usturoiul

În cazul preparatelor pregătite la tigaie, usturoiul ar trebui adăugat după ce legumele care formează baza mâncării, precum ceapa, au început deja să se înmoaie.

Explicația este simplă: usturoiul are nevoie de foarte puțin timp pentru a se găti. Dacă este pus în tigaie prea devreme, poate ajunge să se ardă în timp ce celelalte ingrediente încă se gătesc.

„[Usturoiul] se gătește foarte repede, așa că, dacă ajunge prea devreme în tigaie, se poate arde și deveni amar înainte ca restul preparatului să fie gata”, explică Mika Leon pentru simplyrecipes.com.

Așadar, nu este suficient să te gândești doar la momentul în care vrei să simți aroma usturoiului. Trebuie luat în calcul și timpul de care au nevoie celelalte ingrediente.

După ce usturoiul este adăugat, nu ar trebui lăsat pur și simplu în tigaie pentru o perioadă lungă. La foc mediu, acesta începe să se înmoaie și să se gătească în aproximativ 30-60 de secunde.

Chef-ul spune că această regulă poate fi aplicată, de exemplu, atunci când pregătește sofrito. În acest caz, usturoiul ajunge spre finalul etapei de pregătire a bazei, astfel încât să-și păstreze aroma fără să fie ars.

„Așa fac exact când prepar sofrito”, spune Leon. „Usturoiul intră spre final, astfel încât să obții toată aroma fără să-l arzi.”

Focul schimbă și el momentul potrivit

Momentul adăugării usturoiului poate depinde și de temperatura la care este pregătită mâncarea. La foc mai ridicat, usturoiul trebuie urmărit cu atenție, deoarece se gătește rapid și există un risc mai mare să se ardă.

În cazul preparatelor pregătite la foc mic, lucrurile pot fi puțin diferite. Usturoiul poate fi adăugat ceva mai devreme, iar timpul mai lung de gătire și temperatura redusă îi pot permite să dezvolte o aromă mai blândă, cu note mai apropiate de cele de nucă.

În schimb, atunci când tigaia este foarte încinsă, recomandarea este ca usturoiul să fie pus după ce ingredientele de bază au început să se gătească.

Diferența este importantă deoarece gustul usturoiului se poate schimba foarte repede. Odată ars, acesta nu mai oferă aroma intensă pe care o cauți într-un preparat, ci poate deveni amar.

La supe și tocănițe regula este mai permisivă

Există însă și preparate în cazul cărora momentul adăugării usturoiului nu trebuie respectat la fel de strict. Mika Leon face o excepție pentru supe, tocănițe și preparatele gătite lent.

În aceste situații, cantitatea mai mare de lichid și procesul de gătire mai blând reduc riscul ca usturoiul să se ardă. Din acest motiv, el poate fi adăugat mai devreme, fără ca rezultatul să fie neapărat unul amar.

„În supe, tocănițe sau preparate gătite lent, sunt mult mai puțin preocupată de faptul că usturoiul s-ar putea arde, pentru că există mai multă umezeală, iar gătirea este mai blândă”, explică chef-ul.

Adăugarea usturoiului într-o etapă mai timpurie poate avea chiar un alt efect asupra gustului. Pe măsură ce preparatul fierbe sau se gătește lent, aroma usturoiului devine mai blândă și se poate combina cu restul ingredientelor.

Astfel, pentru preparatele la tigaie, regula de bază este ca usturoiul să nu fie pus prea devreme și să nu fie uitat pe foc. În schimb, la supe și tocănițe, unde există mai mult lichid și temperatura de gătire este mai blândă, acesta poate fi introdus mai devreme pentru ca aroma să se răspândească în întregul preparat.

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