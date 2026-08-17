 Aripioare de pui cu sos de usturoi
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Aripioare de pui cu sos de usturoi

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Un preparat simplu și apetisant, ideal pentru o masă în familie sau o gustare gustoasă.

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Ingrediente

500 g aripi de pui

7 linguri sos de soia

1 lingură boia dulce

2 linguri miere

2 linguri zeamă de lămâie

2 căței usturoi

1 lingură ghimbir ras

1 legătură pătrunjel

semințe de susan

Mod de preparare

Speli și usuci aripioarele, le tai, apoi le așezi într-un bol.

Zdrobești cățeii de usturoi. Amesteci într-un castron sosul de soia cu mierea, cu boiaua, cu ghimbirul, cu cele două tipuri de usturoi, cu zeama de lămâie și torni amestecul peste aripioare. Le ții la marinat 30-35 de minute, apoi le răstorni într-o tavă și le dai la cuptorul încins 50 de minute. Din când în când le ungi cu sosul din tavă. Când sunt gata, presari peste ele semințe de susan și ceapă verde proaspăt tocată.

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