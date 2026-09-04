 Shakshuka verde
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Shakshuka verde

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Shakshuka verde se pregăteşte rapid şi e uşor de făcut, trebuie să o încerci.

shaskuca verde jpg
Foto: Shutterstock

Ingrediente

2 linguri ulei de măsline

1 ceapă mică, tocată fin

1 ardei verde, tăiat cubulețe

1–2 tije de țelină, tocate mărunt

2 căței de usturoi

250–300 g spanac proaspăt

1 legătură pătrunjel proaspăt

1 legătură coriandru sau mărar, după preferință

3 ouă

½ linguriță chimion măcinat

½ linguriță boia dulce

sare și piper, după gust

zeamă de lămâie, pentru servit

Mod de preprare

Încingi uleiul de măsline într-o tigaie largă, la foc mediu. Adaugi ceapa și o gătești 2–3 minute, până devine ușor translucidă.

Adaugi ardeiul și țelina, apoi le călești 5–6 minute, până se înmoaie. Adaugi usturoiul, chimionul, boiaua, sarea și piperul. Amesteci 1 minut, cât să se elibereze aromele.

Adaugi spanacul treptat și amesteci până se înmoaie și scade în volum. Încorporezi pătrunjelul și ierburile proaspete.

Faci trei adâncituri în amestecul de verdețuri și spargi câte un ou în fiecare. Acoperi tigaia cu un capac și gătești 5–7 minute, până când albușurile sunt închegate, iar gălbenușurile rămân ușor moi.

Servești shakshuka caldă, cu zeamă de lămâie și pâine prăjită.

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