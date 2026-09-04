Shakshuka verde
Shakshuka verde se pregăteşte rapid şi e uşor de făcut, trebuie să o încerci.
Ingrediente
2 linguri ulei de măsline
1 ceapă mică, tocată fin
1 ardei verde, tăiat cubulețe
1–2 tije de țelină, tocate mărunt
2 căței de usturoi
250–300 g spanac proaspăt
1 legătură pătrunjel proaspăt
1 legătură coriandru sau mărar, după preferință
3 ouă
½ linguriță chimion măcinat
½ linguriță boia dulce
sare și piper, după gust
zeamă de lămâie, pentru servit
Mod de preprare
Încingi uleiul de măsline într-o tigaie largă, la foc mediu. Adaugi ceapa și o gătești 2–3 minute, până devine ușor translucidă.
Adaugi ardeiul și țelina, apoi le călești 5–6 minute, până se înmoaie. Adaugi usturoiul, chimionul, boiaua, sarea și piperul. Amesteci 1 minut, cât să se elibereze aromele.
Adaugi spanacul treptat și amesteci până se înmoaie și scade în volum. Încorporezi pătrunjelul și ierburile proaspete.
Faci trei adâncituri în amestecul de verdețuri și spargi câte un ou în fiecare. Acoperi tigaia cu un capac și gătești 5–7 minute, până când albușurile sunt închegate, iar gălbenușurile rămân ușor moi.
Servești shakshuka caldă, cu zeamă de lămâie și pâine prăjită.