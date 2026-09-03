 Ce să pui în apa de mop pentru o podea mai curată. Trucuri simple pe care nu le știai
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Ce să pui în apa de mop pentru o podea mai curată. Trucuri simple pe care nu le știai

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După o curățenie generală, casa nu doar că arată impecabil, ci poate căpăta și un miros plăcut, care te face să te simți și mai bine în propria locuință. Dacă vrei ca podelele să rămână curate și să miroasă bine, află ce ingrediente poți adăuga în apa de mop.

Cum păstrezi mirosul proaspăt după ce dai cu mopul
Cum păstrezi mirosul proaspăt după ce dai cu mopul Foto: arhivă

Stropește podelele cu uleiuri esențiale 

Specialiștii în curățenie spun că, dacă cineva își dorește un parfum personalizat pentru podele, diferit de obișnuitul miros de lămâie, poate folosi uleiurile esențiale preferate direct în apa pentru mop.

Kathy Cohoon, director de operațiuni la Two Maids, explică pentru Southern Living faptul că uleiurile esențiale pot intensifica mirosul ingredientelor naturale, precum bicarbonatul de sodiu, fără a deteriora suprafețele. Ea recomandă o soluție simplă pentru gresie: o jumătate de cană de bicarbonat amestecată cu un lighean de apă caldă, în care se pot adăuga câteva picături de ulei esențial pentru un parfum plăcut.

„Uleiurile esențiale reprezintă o modalitate simplă de a intensifica parfumul ingredientelor naturale de curățare, precum bicarbonatul de sodiu, fără a provoca daune. Atunci când pregătiți o soluție de curățare pentru pardoselile din gresie folosind ½ cană de bicarbonat de sodiu și o găleată de apă caldă, puteți adăuga uleiuri esențiale pentru a conferi amestecului un miros plăcut”, a declarat Kathy Cohoon.

Pe lângă miros, uleiurile esențiale pot contribui și la o curățare mai profundă. Lemon oil ajută la îndepărtarea grăsimii, tea tree are proprietăți antibacteriene și antifungice, iar lavanda oferă un parfum relaxant, ideal pentru a crea o atmosferă calmă în locuință, spune Sara Aparacio, expert în curățenie la Homeaglow.

Adaugă suc de lămâie

Lămâia rămâne însă un ingredient clasic. Aparacio recomandă adăugarea unui sfert de cană de suc de lămâie în apa pentru mop, deoarece aciditatea acesteia ajută la îndepărtarea murdăriei, la eliminarea germenilor și la curățarea petelor de săpun sau a depunerilor de apă dură, în special pe suprafețe precum gresia sau vinilul.

Detergentul de vase, o soluție simplă

Pentru cei care nu au la îndemână lămâie sau uleiuri esențiale, detergentul de vase este o soluție sigură. Kathy Cohoon spune că doar câteva picături sunt suficiente, deoarece detergentul este conceput să taie grăsimea, să ridice murdăria și să elimine reziduurile lipicioase. Este ideal pentru bucătării sau zone cu trafic intens, iar variantele parfumate -  precum cele cu aromă de măr verde sau fructe de pădure - pot lăsa un miros plăcut în întreaga casă.

Bicarbonatul de sodiu, o opțiune eficientă

Bicarbonatul de sodiu este o altă opțiune eficientă pentru podele cu urme vizibile, zgârieturi sau pete uscate. Datorită proprietăților alcaline, acesta curăță bine și neutralizează mirosurile. Aparacio recomandă aproximativ două linguri la un galon de apă, obținând astfel o soluție blândă, potrivită pentru gresie sigilată, vinil sau linoleum.

Bicarbonatul ajută și la îndepărtarea reziduurilor lipicioase, fiind util în zonele unde se acumulează mirosuri, precum spațiile pentru animale sau holurile de la intrare.

Cojile de citrice, o variantă sustenabilă

Pentru o variantă sustenabilă, se pot folosi coji de citrice sau ceaiuri din plante. Aparacio spune că resturile de citrice pot fi fierte în apă, strecurate, apoi adăugate în găleata pentru mop. Uleiurile naturale din coji ajută la îndepărtarea grăsimii și lasă un parfum proaspăt. Ceaiurile din plante - mentă, mușețel sau ceai verde - au proprietăți antibacteriene și oferă un miros discret, natural.

Oțetul alb, soluție de curățare naturală

Oțetul alb rămâne un agent de curățare puternic, datorită acidității care dizolvă murdăria, depunerile minerale și neutralizează mirosurile. Cohoon recomandă o soluție formată din o parte oțet și zece părți apă caldă, eficientă pentru multe tipuri de podele.

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