 Cât de des trebuie să curățăm, de fapt, frigiderul. Greșeala pe care o facem cu toții
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Cât de des trebuie să curățăm, de fapt, frigiderul. Greșeala pe care o facem cu toții

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Cu toții ne dorim o casă cât mai curată, însă există unele spații pe care, de cele mai multe ori, le ignorăm atunci când facem curat. Iar interiorul frigiderului este, adesea, un astfel de spațiu. Din fericire, este mult mai ușor să curățăm rafturile din interiorul frigiderului decât am crede.

Frigiderul trebuie curățat regulat
Frigiderul trebuie curățat regulat Foto: Getty Images

Mulți oameni ignoră interiorul frigiderului atunci când fac curat, dacă nu există un motiv clar pentru a-l curăța, cum ar fi diverse pete sau resturi de alimente rămase pe rafturi. Însă, umiditatea din frigider poate face din acest spațiu unul care trebuie curățat mult mai des decât am putea crede, potrivit Southern Living.

„Un frigider este, în mod natural, un mediu bogat în umiditate, așa că, atunci când condensul interacționează cu reziduurile deja existente, suprafețele pot deveni și mai lipicioase”, a spus experta Brit Angelesco.

Frigiderul trebuie curățat constant

Pentru ca rafturile frigiderului să nu devină lipicioase, este important să avem grijă să curățăm petele imediat ce acestea au apărut, indiferent dacă este vorba despre sucuri sau de mâncare.

„Pe măsură ce partea lichidă se evaporă, zaharurile, uleiurile și alte reziduuri alimentare rămân în urmă, formând acea peliculă lipicioasă care pare să devină tot mai persistentă în timp”, spune Angelesco.

În plus, după ce am curățat bine rafturile frigiderului, este important să le ștergem bine, înainte de a pune alimente pe ele.

„Poți curăța raftul perfect, dar dacă pui imediat la loc pe el un borcan lipicios de gem sau o sticlă de condimente, practic o iei de la capăt”, spune Angelesco.

Cât de des trebuie curățat frigiderul

Atunci când vine vorba despre cât de des trebuie curățat frigiderul, experta spune că ar trebui să ne ocupăm de acest detaliu la fiecare trei luni. Alimentele vor trebui mutate în alt loc suficient de rece, timp în care va trebui să curățăm cât mai bine interiorul frigiderului.

Însă, dacă observăm pete sau diverse urme rămase pe raft, ele vor trebui șterse imediat.

„Chiar nu vrei să aștepți trei luni ca să cureți o pată; cu cât reziduurile zaharoase sau uleioase stau mai mult timp, cu atât devin mai dificil de îndepărtat”, mai spune experta.

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