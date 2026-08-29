 Cât de des se spală pernele? Programul și temperatura ideale pentru a nu strica umplutura
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Cât de des se spală pernele? Programul și temperatura ideale pentru a nu strica umplutura

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Atunci când vine vorba despre curățenie, mulți oameni ignoră un detaliu foarte important. Pernele trebuie spălate mult mai des decât avem impresia cei mai mulți dintre noi. Pentru un pat cât mai curat, este important să știm precis când și cum vor trebui spălate pernele noastre.

Pernele trebuie spălate regulat
Pernele trebuie spălate regulat Foto: Pexels

Atunci când vine vorba despre curățenie, mulți dintre noi ne gândim la spălatul hainelor, al așternuturilor, dar și la dat cu aspiratorul sau la șters praful. Din păcate, nu mulți oameni se gândesc și la spălatul pernelor.

Cu toate acestea, pentru a ne putea relaxa într-un pat cu adevărat curat, este important ca și acestea să fie spălate în mod regulat.

La cât timp se spală pernele

În mod normal, pernele ar trebui spălate de două ori pe an. Și nu este vorba despre fețele de pernă, ci chiar despre pernele în sine.

Chiar dacă două spălări pe an ar fi ideale pentru perne, dacă este nevoie, nu trebuie să ezităm să le spălăm mai des. Dacă se pătează, sau ne confruntăm cu o răceală sau o altă afecțiune, pernele vor trebui spălate de oricâte ori este nevoie.

Cum le spălăm pentru a nu strica umplutura

Înainte de a spăla pernele, este important să verificăm instrucțiunile de pe etichetă. În general, dacă sunt din materiale sintetice, ele vor trebui spălate la o temperatură de 40-60 de grade.

În același timp, pernele cu spumă de memorie nu pot fi spălate la mașină sau scufundate în apă. Ele trebuie curățate cu o cârpă umedă și un detergent blând. Iar la fel de atenți trebuie să fim și la pernele cu gel.

În ce privește pernele cu puf, ele trebuie spălate la temperaturi maxime de 30-40 de grade.

După câți ani ar trebui să înlocuim perna de dormit

În ce privește înlocuirea completă a unei perne, este dificil de determinat o perioadă clară la care trebuie făcută această schimbare. În general, în funcție de calitatea materialului, perna de dormit poate trebui înlocuită după 1–2 ani.

Desigur, dacă observăm că deja se deformează, este pătată sau ne provoacă disconfort, perna va trebui înlocuită mai repede.

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