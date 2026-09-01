Salată de ardei copți cu fasole
O salată gustoasă și sățioasă, este potrivită atât ca aperitiv, cât și pentru o masă ușoară.
Ingrediente
3 ardei grași copți și curățați
200 g fasole neagră din conservă
1 ceapă
2 căței de usturoi zdrobiți
sare
piper
oțet
2 linguri ulei de măsline
Mod de preparare
Tai ceapa spălată și curățată cubulețe, o presari cu sare, torni oțet peste ea și o lași la frigider cel puțin o oră. O scoți, o speli și o storci bine, apoi o pui într-un bol. Scurgi fasolea și o adaugi peste ceapă.
Separat, tai ardeii copți cubulețe și îi adaugi peste legumele din bol, împreună cu usturoiul. Potrivești de sare și de piper.
Amesteci o lingură de oțet cu două linguri de ulei, omogenizezi și torni dressingul peste legumele din bol. Amesteci bine și dai salata la rece înainte de a o servi.