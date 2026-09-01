 Salată de ardei copți cu fasole
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Salată de ardei copți cu fasole

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O salată gustoasă și sățioasă, este potrivită atât ca aperitiv, cât și pentru o masă ușoară.

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Foto: Shutterstock

Ingrediente

3 ardei grași copți și curățați

200 g fasole neagră din conservă

1 ceapă

2 căței de usturoi zdrobiți

sare

piper

oțet

2 linguri ulei de măsline

Mod de preparare

Tai ceapa spălată și curățată cubulețe, o presari cu sare, torni oțet peste ea și o lași la frigider cel puțin o oră. O scoți, o speli și o storci bine, apoi o pui într-un bol. Scurgi fasolea și o adaugi peste ceapă.

Separat, tai ardeii copți cubulețe și îi adaugi peste legumele din bol, împreună cu usturoiul. Potrivești de sare și de piper.

Amesteci o lingură de oțet cu două linguri de ulei, omogenizezi și torni dressingul peste legumele din bol. Amesteci bine și dai salata la rece înainte de a o servi.


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