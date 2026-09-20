 Puiul va fi fraged și suculent. Ingredientul în care trebuie marinat înainte de gătire
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Puiul va fi fraged și suculent. Ingredientul în care trebuie marinat înainte de gătire

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Atunci când vrem să gătim ceva care este, în același timp, atât gustos cât și sănătos, cei mai mulți dintre noi vom apela la diverse preparate din carne de pui. Iar, pentru ca acesta să fie mai fraged și mai gustos ca oricând, este important să fie marinat într-un ingredient special.

Puiul va fi mai delicios ca niciodată
Puiul va fi mai delicios ca niciodată Foto: Shutterstock

Carnea de pui este una dintre cele mai versatile și mai gustoase din întreaga lume, iar partea cea mai bună este faptul că ea este perfectă și pentru cei care țin dietă. Însă, chiar dacă puiul este ușor de pregătit, tot există câteva secrete care îi vor transforma complet gustul. Iar, potrivit express.co.uk, un detaliu foarte important este să marinăm carnea într-un ingredient special.

Mai precis, este vorba despre iaurt! Atunci când puiul este marinat în iaurt, el va deveni treptat tot mai fraged și mai gustos. În plus, învelișul mai gros protejează carnea în timpul gătirii, împiedicând-o să se mai usuce.

Puiul trebuie marinat întotdeauna în iaurt

Acest tip de marinadă contribuie și la formarea crustei delicioase, atât de populară atunci când prăjim pui. Pe măsură ce se gătește și lichidul se evaporă, zaharurile naturale din lapte se vor cristaliza, formând o crustă rumenită și aurie.

Iaurtul este util și atunci când gătim o mâncare despre care știm că urmează să fie iute. Puiul marinat în iaurt va reduce ușor intensitatea condimentelor, așa că preparatul final nu va mai fi la fel de iute. Acest detaliu trebuie știut și atunci când dorim o mâncare mai iute, deoarece cantitatea de condimente folosite va trebui ajustată ușor.

Cum se pregătește o marinadă delicioasă

Pentru a pregăti un pui marinat delicios, ne trebuie o lingură de rozmarin proaspăt, tocat, patru căței de usturoi, tocați mărunt, jumătate de cană de iaurt grecesc, o lingură de ulei de măsline, două lingurițe de coajă rasă de lămâie, două linguri de suc de lămâie, jumătate de linguriță de sare și, nu în ultimul rând, 500 g de piept de pui.

Toate ingredientele se amestecă bine, după care puiul este tăiat în fâșii mai subțiri și se lasă la marinat vreme de 24 de ore, în frigider.

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