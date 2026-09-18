 Cătină cu miere pentru toamnă: rețeta simplă care păstrează aroma fructelor. Cum se prepară și se păstrează corect
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Cătină cu miere pentru toamnă: rețeta simplă care păstrează aroma fructelor. Cum se prepară și se păstrează corect

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Cătina cu miere este un preparat simplu și aromat, potrivit pentru toamnă. Se face fără fierbere și are nevoie de puține ingrediente, însă pentru a-și păstra proprietățile, trebuie respectate câteva reguli de preparare și păstrare

Rețetă de cătină cu miere
Rețetă de cătină cu miere Foto: Pexels

Odată cu venirea sezonului rece, cătina este tot mai căutată, iar combinația cu miere reprezintă una dintre cele mai simple modalități de a include acest fruct în alimentație. Preparatul nu necesită fierbere, însă fructele trebuie bine pregătite, recipientul curățat, iar amestecul păstrat la frigider. Cătina cu miere nu este o conservă și nu trebuie ținută luni întregi la temperatura camerei.

Rețetă de cătină cu miere. De ce ai nevoie

Pentru un borcan de aproximativ 500 ml, poți folosi:

300 g de cătină proaspătă;

200-250 g de miere;

o linguriță de suc de lămâie, opțional.

Proporțiile pot fi ajustate în funcție de gust. Cătina are o aromă acrișoară și intensă, astfel că o cantitate mai mare de miere va face preparatul mai dulce.

Dacă preferi să simți mai puternic gustul fructelor, poți reduce cantitatea de miere.

Cum se prepară cătina cu miere fără fierbere

Primul pas este alegerea fructelor. Folosește cătină coaptă, fermă și fără fructe lovite, mucegăite sau deteriorate.

Spală bine fructele sub jet de apă rece și lasă-le să se scurgă foarte bine. Excesul de apă nu este de dorit într-un preparat care urmează să fie păstrat.

1. Zdrobește fructele de cătină

Pune fructele într-un blender și pulsează de câteva ori, până când obții o pastă.

Nu este obligatoriu ca amestecul să fie complet fin. Dacă îți place textura fructului și vrei să păstrezi pulpa, poți lăsa amestecul așa.

Pentru o consistență mai fină, pasta poate fi trecută printr-o sită pentru îndepărtarea semințelor și a unei părți din coajă.

2. Încorporează mierea

Pune pasta de cătină într-un recipient curat și adaugă mierea treptat. Amestecă bine cu o lingură sau o spatulă până când cele două ingrediente se omogenizează.

Nu este nevoie să fierbi fructele și nici să încălzești mierea. Unul dintre motivele pentru care este preferată varianta fără fierbere este că procesarea termică poate influența conținutul unor compuși sensibili. Cercetările asupra cătinei spun că procesarea și temperatura pot modifica nivelul vitaminei C din produsele obținute din aceste fructe.

3. Pune amestecul în borcan

Transferă cătina cu miere într-un borcan curat și bine uscat. Închide recipientul și pune-l la frigider. Pentru consum, este recomandat să folosești de fiecare dată o lingură curată și uscată.

Cum se păstrează corect cătina cu miere

Aici apare una dintre cele mai importante diferențe dintre această rețetă și o conservă clasică. Cătina proaspătă amestecată cu miere nu trebuie considerată o conservă de cămară.

Atunci când fructele proaspete sunt zdrobite și amestecate cu miere, preparatul conține apă provenită din fruct. În funcție de compoziție și de condițiile de păstrare, acest lucru poate permite dezvoltarea microorganismelor. Controlul activității apei și refrigerarea sunt factori importanți pentru siguranța alimentelor.

De aceea, cea mai simplă regulă este:

păstrează borcanul la frigider și prepară cantități pe care le poți consuma într-un timp rezonabil.

Ce conține cătina și de ce este apreciată

Analizele științifice au identificat în fructe vitamina C, carotenoide, polifenoli, flavonoide, vitamina E, acizi grași și fitosteroli. Compoziția poate varia însă în funcție de soi, condițiile de cultivare, gradul de coacere și modul în care fructele sunt procesate.

Vitamina C contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar, dar acest lucru nu înseamnă că un preparat cu cătină și miere poate preveni răceala sau trata o infecție.

Este mai corect să privim cătina ca pe un aliment nutritiv care poate face parte dintr-o alimentație variată.

Cătina cu miere și vitamina C

Cătina este cunoscută pentru conținutul său de vitamina C, însă cantitatea nu este identică în toate fructele.

Un studiu asupra cătinei și produselor obținute din aceasta a arătat că procesarea și condițiile de depozitare pot influența nivelul acidului ascorbic.

Prin urmare, nu poate fi stabilită o cantitate universală de vitamina C pentru fiecare borcan de cătină cu miere preparat acasă.

Există o cantitate recomandată de cătină cu miere?

Ca aliment, preparatul poate fi consumat în cantități mici, de exemplu una-două lingurițe, simplu sau alături de alte alimente.

Trebuie însă ținut cont de faptul că mierea aduce o cantitate importantă de zaharuri. De aceea, mai mult nu înseamnă neapărat mai bine, mai ales pentru persoanele care trebuie să își monitorizeze aportul de zahăr.

Cum poți consuma cătina cu miere?

Îl poți adăuga în:

iaurt;

terci de ovăz;

budincă de chia;

smoothie-uri;

deserturi preparate în casă;

clătite sau pancakes;

brânză proaspătă;

salate de fructe.

O combinație simplă pentru toamnă poate fi un bol de iaurt natural cu fulgi de ovăz, nuci și o linguriță de cătină cu miere.

Un mic truc pentru un gust mai plăcut

În loc să crești foarte mult cantitatea de miere, poți încerca să adaugi puțină scorțișoară, vanilie sau câteva picături de suc de portocală.

O altă variantă este să păstrezi o parte dintre fructe întregi și să le combini cu pasta de cătină. Rezultatul va avea o textură mai interesantă.

Mierea nu trebuie oferită copiilor sub vârsta de un an, din cauza riscului de botulism infantil.

De asemenea, persoanele care trebuie să limiteze zaharurile din alimentație ar trebui să țină cont de cantitatea de miere folosită.

În cazul persoanelor cu diabet sau al celor care urmează recomandări medicale speciale privind alimentația, este indicat ca preparatul să fie consumat în funcție de recomandările medicului sau dieteticianului.

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