 Secretele unui gem de smochine ca al bunicii. E delicios!
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Secretele unui gem de smochine ca al bunicii. E delicios!

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Odată cu apropierea toamnei, te poți bucura de smochinele din cea de-a doua recoltă a anului. Profită de tot ce au mai bun să-ți ofere aceste fructe și adu-le mai des în meniul zilnic. Le poți păstra sub formă de gem pentru a te bucura de efectele lor benefice și în perioada sezonului rece.

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Foto: Shutterstock

Ce avantaje îți aduce consumul de smochine? În primul rând, au un aport crescut de magneziu şi potasiu, importante pentru menţinerea sănătăţii inimii, deoarece fluidizează sângele, normalizează tensiunea arterială, favorizează asimilarea corectă a calciului și te protejează de bolile de oase. Mai mult, au şi vitamina K, în prezenţa căruia calciul este absorbit şi folosit de organism pentru susţinerea sănătăţii oaselor. Smochinele reprezintă și o sursă bună de fier, fibre solubile esenţiale pentru o digestie uşoară şi pentru menţinerea senzaţiei de saţietate. Așadar, ai o mulțime de motive să pregătești un gem din aceste fructe pe care să-l consumi ca atare sau în deserturi.

Ingrediente pentru șase borcane

2 kg smochine

300 g zahăr

zeama de la ½ lămâie

cuișoare măcinate, după gust

scorțișoară, după gust

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Mod de preparare

Speli și mărunțești smochinele, apoi le pui pe foc mediu împreună cu zahărul, sucul de lămâie, cuișoare și scorțișoara.

Când amestecul atinge punctul de fierbere, micșorezi focul și amesteci continuu, zdrobind bucățile de smochine rămase întregi.

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După îngroșarea gemului, torni compoziția în borcane sterilizate pe care le lași la răcit, acoperite și întoarse cu susul în jos, apoi le așezi într-un loc răcoros.

FOTO: Shutterstock

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