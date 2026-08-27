 Prăjitura de curmale care te face să mai ceri o felie
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Prăjitura de curmale care te face să mai ceri o felie

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Cu textura ei catifelată, aroma exotică și dulceața fructelor, prăjitura de curmale pare desprinsă dintr-o după‑amiază leneșă, în care timpul încetinește doar ca să-ți permită să te răsfeți.

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Foto: Shutterstock

În universul deserturilor care celebrează ingredientele naturale, prăjitura de curmale își revendică locul cu o grație discretă. Este un desert cu personalitate: parfumat, surprinzător de fin, perfect pentru cei care apreciază preparatele ce îmbină tradiția cu modernitatea. O singură felie te poartă într-o zonă de confort culinar, fiind ideală pentru momentele în care vrei să oferi ceva simplu, dar memorabil.

Ingrediente

225 g curmale

1 linguriță esență de vanilie

125 ml apă

1 linguriță bicarbonat de sodiu

175 g zahăr

110 g făină

1 linguriță praf de copt

110 g tărâțe de ovăz fine

110 g unt

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Mod de preparare 

Mărunțești curmalele și le pui într-o cratiță cu apa. Le aduci la punctul de fierbere. Încorporezi esența de vanilie și lași la răcit.

Cerni făina cu bicarbonatul de sodiu și praful de copt. Le amesteci cu zahărul și tărâțele de ovăz, apoi încorporezi untul.

Vezi și: Budincă de curmale

Așezi jumătate din amestec într-o tavă dreptunghiulară, în strat uniform. Pui curmalele în tavă, apoi acoperi cu cealaltă jumătate din compoziție. Dai la copt aproximativ 30 de minute. Porționezi prăjitura numai după răcire.

FOTO: Shutterstock

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