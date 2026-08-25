Negresa cu stafide și curmale care îți îndulcește ziua

Unele deserturi ne aduc bucurie în zilele complicate. Negresa cu stafide și curmale este unul dintre acestea. Pe lângă faptul că oferă momente dulci, nu doar încântă papilele, ci îți dă energie când jonglezi cu zeci de treburi zilnice.

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Această rețetă de negresă îți dă ocazia să prepari mai des un desert cu stafide și curmale. Stafidele reprezintă o sursă naturală de fier și antioxidanți, ceea ce le face perfecte pentru zilele în care ai nevoie de un plus de vitalitate. Curmalele, cu textura lor catifelată și dulceața intensă, aduc fibre, minerale. Împreună, transformă negresa într‑un desert care te răsfață, fiind totodată sănătos.

Ingrediente pentru opt porții

250 g curmale fără sâmburi

200 ml lapte

3 ouă

80 ml ulei

100 g făină

50 g cacao

10 g praf de copt

1 vârf de cuțit sare

50 g stafide

1 linguriță esență de vanilie

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Mod de preparare

Torni laptele fierbinte peste curmale, dintre care păstrezi câteva pentru ornat, și le lași 15 minute, până se înmoaie bine.

Treci curmalele într-un blender împreună cu laptele, ouăle, uleiul și esența de vanilie.

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Combini ingredientele uscate, făina, cacaua, praful de copt și sarea. Torni amestecul lichid peste cel uscat și amesteci ușor până la omogenizare. Adaugi și stafidele.

Transferi compoziția într-o tavă dreptunghiulară, tapetată pe care o transferi în cuptorul preîncălzit 40–45 de minute. După răcire, porționezi și ornezi cu jumătăți de curmale.

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