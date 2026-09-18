 Paste cu spanac și pesto de avocado – cremoase și pline de prospețime
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Paste cu spanac și pesto de avocado – cremoase și pline de prospețime

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Un preparat rapid, colorat și hrănitor, perfect pentru un prânz gustos.

paste cu spanac si avocado jpg
Foto: shutterstock

Ingrediente

300 g spaghetti

250 g ciuperci champignon

2 căței de usturoi

150 g spanac proaspăt

2 linguri ulei de măsline

2 linguri semințe de susan

3 linguri muguri de pin

Pentru pesto:

2 avocado copți

1 legătură busuioc proaspăt

1 cățel de usturoi

2 linguri zeamă de lămâie

3 linguri ulei de măsline

2-3 linguri apă

sare

piper

Mod de preparare

Pui la fiert o oală cu apă și sare, apoi fierbi pastele conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Le scurgi, păstrând câteva linguri din apa în care au fiert.

Cureți ciupercile și le tai felii. Cureți usturoiul și îl toci mărunt. Speli spanacul și îl lași să se scurgă bine.

Pregătești pesto-ul de avocado. Cureți avocado, îl pui în blender împreună cu busuiocul, usturoiul, zeama de lămâie, uleiul de măsline, apa, sarea și piperul. Mixezi până obții un sos fin și cremos.

Încingi uleiul de măsline într-o tigaie. Pui ciupercile și le gătești 6-8 minute, până se rumenesc ușor și se evaporă lichidul lăsat. Adaugi usturoiul și mai lași 1 minut, cât să devină aromat.

Adaugi spanacul peste ciuperci și îl gătești 1-2 minute, până se înmoaie ușor. Adaugi pastele fierte și pesto-ul de avocado, apoi amesteci bine. Dacă este nevoie, adaugi puțină apă păstrată de la paste, ca să obții un sos mai lejer.

Rumenești ușor mugurii de pin într-o tigaie uscată, 1-2 minute, având grijă să nu se ardă.

Servești pastele calde, presărate cu semințe de susan și muguri de pin rumeniți. Dacă dorești, mai poți adăuga deasupra puțin busuioc proaspăt și câteva picături de ulei de măsline.

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