 Ai brânză de vaci în frigider? Poți face chipsuri crocante în mai puțin de 30 de minute
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Ai brânză de vaci în frigider? Poți face chipsuri crocante în mai puțin de 30 de minute

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Brânza proaspătă de vacă este foarte apreciată pentru impactul pozitiv pe care îl are asupra organismului nostru. Iar partea cea mai bună este faptul că există nenumărate modalități în care acest aliment poate fi integrat în dieta noastră zilnică.

Este o rețetă ușor de pregătit
Este o rețetă ușor de pregătit Foto: Good Housekeeping

Atunci când încercăm să adoptăm o dietă mai sănătoasă, un sfat comun pe care îl vom primi este să consumăm mai multă brânză proaspătă de vacă. Iar, atunci când vine vorba despre acest aliment sănătos, există nenumărate modalități de a-l integra în dieta noastră, inclusiv sub formă de chipsuri făcute în casă!

Potrivit goodhousekeeping.com, chipsurile din brânză proaspătă de vaci au devenit populare pe TikTok. Acum, tot mai mulți oameni apelează la această rețetă surprinzător de gustoasă.

Cum se pregătesc chipsurile din brânză proaspătă

Practic, tot ce ne trebuie este o cană cu vârf de brânză proaspătă de vacă, jumătate de linguriță de za’atar, o linguriță de parmezan ras, dat fin pe răzătoare și, nu în ultimul rând, puțin piper negru măcinat.

Pentru a pregăti chipsurile, se încălzește cuptorul la 175 °C și se tapetează o tavă cu hârtie de copt. Lăsând cam 5 cm între ele, pe tavă se vor pune lingurițe de brânză proaspătă care vor trebui aplatizate cu dosul unei linguri.

Este o rețetă foarte sănătoasă

Apoi, trebuie să presari za’atar, parmezan și piper peste aceste discuri, după care tava se pune la cuptor. Totul trebuie ținut la copt vreme de 18-20 de minute, iar la jumătatea intervalului se schimbă poziția tăvii.

Înainte de a servi această gustare sănătoasă, chipsurile vor trebui lăsate să se răcească. În mai puțin de jumătate de oră, această gustare delicioasă va putea fi servită.

„În calitate de dietetician, îmi place faptul că chipsurile din brânză proaspătă sunt o gustare atât de ușor de preparat și de personalizat. Aduc proteine și calciu și reprezintă o alternativă cu mai puțini carbohidrați la chipsurile tradiționale”, spune medicul nutriționist Stefani Sassos, conform sursei citate.

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