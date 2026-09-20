Adelina Pestrițu a arătat secretul pentru chifle pufoase, făcute în casă. Ingredientul care le dă crusta aurie

Adelina Pestrițu le-a arătat celor care o urmăresc cum pregătește una dintre rețetele sale de casă: chifle pufoase, rumene și numai bune pentru micul dejun sau pentru mesele în familie. Preparatul are la bază ingrediente simple, însă timpul de dospire este unul dintre pașii importanți pentru ca aluatul să capete textura dorită.

Rețeta de chifle pufoase a Adelinei Pestrițu Foto: Instagram

Vedeta este pasionată de gătit și, de-a lungul timpului, a prezentat în mediul online mai multe preparate pe care le pregătește pentru familia sa. De la deserturi și băuturi până la rețete tradiționale, Adelina Pestrițu a împărtășit diverse idei cu cei care îi urmăresc activitatea.

Printre preparatele pe care le-a pregătit se numără sarmalele, înghețata făcută în casă, dar și milkshake-uri și smoothie-uri. De această dată, vedeta a prezentat într-un video modul în care pregătește chifle pufoase, care pot fi făcute fără ingrediente sofisticate.

De ce ai nevoie pentru chiflele Adelinei Pestrițu

Pentru aproximativ 10 chifle, fiecare de circa 80 de grame, sunt necesare 80 de grame de unt moale, plus puțin unt pentru uns, 20 de grame de zahăr, două lingurițe de drojdie uscată, 80 de grame de lapte și 150 de grame de apă.

La acestea se adaugă 450 de grame de făină pentru pâine, plus o cantitate suplimentară pentru suprafața de lucru, o linguriță și jumătate de sare, un ou și un gălbenuș bătut ușor. Semințele de susan sunt opționale și pot fi folosite pentru decorarea chiflelor.

Primul pas: pregătirea aluatului

Pentru început, un castron încăpător trebuie uns cu puțin unt. Separat, o tavă de aproximativ 30 x 40 de centimetri se tapetează cu hârtie de copt. Într-un bol se pun zahărul, drojdia uscată, laptele și apa. Amestecul se încălzește aproximativ trei minute, la 37 de grade Celsius. Ulterior, se adaugă făina, sarea, untul și oul.

Ingredientele trebuie frământate aproximativ 10 minute, până când se formează un aluat omogen. Acesta se pune în castronul uns cu unt și se acoperă cu un prosop de bucătărie.

Aluatul se lasă într-un loc călduros până când își dublează volumul. În mod obișnuit, prima etapă de dospire durează aproximativ o oră.

Aluatul se împarte în 10 bucăți

După ce și-a dublat volumul, aluatul se transferă pe o suprafață presărată cu făină. Se împarte în 10 bucăți cât mai egale, fiecare având aproximativ 80 de grame.

Fiecare bucată se modelează sub forma unei chifle, apoi toate sunt așezate în tava pregătită. Este important să existe suficient spațiu între ele, deoarece vor mai crește.

Chiflele se acoperă din nou cu un prosop și se lasă aproximativ 20 de minute pentru a doua etapă de dospire.

Secretul pentru o crustă aurie

În timp ce chiflele mai cresc, cuptorul se preîncălzește la 200 de grade Celsius. După cele aproximativ 20 de minute, fiecare chiflă se unge cu gălbenuș bătut. Pentru un aspect mai apetisant și un plus de textură, deasupra pot fi presărate semințe de susan.

Un truc folosit în această rețetă este introducerea în partea de jos a cuptorului a unui vas mic, termorezistent, cu apă. Aburul format în timpul coacerii contribuie la obținerea unei texturi potrivite.

Chiflele se lasă la cuptor până când sunt bine coapte și capătă o culoare aurie.

Pentru ca acestea să iasă cât mai pufoase, aluatul trebuie lăsat suficient timp la dospit. Prima etapă durează aproximativ o oră, până când volumul se dublează, iar după modelare chiflele mai au nevoie de aproximativ 20 de minute înainte de a fi introduse în cuptor.

Rețeta poate fi adaptată în funcție de gusturile fiecăruia, iar semințele de susan pot fi înlocuite sau completate cu alte semințe preferate. Poftă bună!