Cum arată camera fiicei Adelinei Pestrițu. Cea mai mare dorință a Zenaydei a fost îndeplinită

Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil, fac tot posibilul pentru a-i îndeplini dorințele fiicei lor, Zenayda Maria. Cei doi i-au pregătit acesteia o surpriză de proporții și i-au amenajat camera ca în basme, exact cum și-ar dori orice copil.

Adelina Pestrițu și fiica ei, Zenayda. Foto: Instagram

Dorințele Zenaydei sunt porunci pentru Adelina Pestrițu și Virgil. Prezentatoarea noului show „Burlacii: Foc în Paradis” a arătat imagini cu camera micuței. Planul a fost pus la cale încă de acum câteva luni, fără știrea fiicei lor. Care a fost cea mai mare dorință a Zenaydei.

Adelinei Pestrițu, surpriză pentru fiica ei, Zenayda

Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil, au stat cu sufletul la gură până să fie gata camera micuței Zenayda. Cei doi s-au abținut cu greu să nu-i spună micuței despre ce este vorba, însă surpriza a fost una reușită. Prezentatoare TV a mărturisit faptul că a făcut în așa fel încât să o țină departe pe fiica lor de cameră cât timp era în renovare, lucru ce nu i-a fost deloc ușor.

„Surpriza noastră pentru Zeny a prins contur, iar astăzi vă arătăm rezultatul. În urmă cu câteva luni, am pus la cale împreună cu Virgil un plan pe care doar noi doi l-am știut până ieri: să-i transformăm complet camera, fără ca ea să știe absolut nimic. Nu a fost așa ușor de păstrat un secret așa mare, dar ce nu fac părinții pentru copilul lor.

Am făcut proiectul, am ales cu atenție fiecare detaliu, am așteptat momentul potrivit și, într-un final, am început transformarea”, a scris Adelina Pestrițu pe rețelele de socializare.

Care a fost cea mai mare dorință a micuței

Adelina Pestrițu a mai dezvăluit pe rețelele de socializare că Zenayda și-a dorit extrem de mult un lucru, și anume un pat suprapus. Acesta era un obiect pe care și-l dorea încă de când era mică, așa că s-a ținut cont cu sfințenie de acest detaliu.

„Încă de când era micuță își dorea foarte mult să aibă un pat suprapus, așa că am știut că acesta trebuia să fie nelipsit din noul ei spațiu. I-am îndeplinit, în sfârșit, această dorință.

Fiecare alegere a fost făcută cu gândul la ea, la lucrurile care îi plac și, mai ales, la acel sentiment de „acasă” pe care ne-am dorit să îl simtă în camera ei”, a mai adăugat vedeta.

Cum arată camera Zenaydei

Camera Zenaydei este ca desprinsă din povești. „Fiecare colțișor din camera ei să fie protejat de zâne și să aducă acel strop de magie pe care ni l-am imaginat de la început”, a spus Adelina Pestrițu.

1/6 Camera Zenaydei. Foto: captură video Instagram

Încăperea are nuanțe de alb, roz pudrat și bej. Prezentatoarea a optat pentru un tapet cu zâne și norișori, dulapuri albe încăpătoare, cu leduri și câteva rafturi pe care stau jucăriile micuței.