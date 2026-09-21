Lasagna cu linte roșie – savuroasă și hrănitoare

Lasagna cu linte roșie este preparat gustos și sățios, perfect pentru întreaga familie.

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Ingrediente

Pentru sosul de linte:

2 linguri pastă de roșii

1 tulpină de țelină

2 căței de usturoi

sare

piper

400 g roșii tocate din conservă

200 g linte roșie

3 linguri ulei de măsline

2 morcovi

1 linguriță oregano uscat

1 ceapă mare

1 linguriță busuioc uscat

Pentru sosul alb:

50 g unt

50 g făină

600 ml lapte

sare

piper

nucșoară

Pentru asamblare:

9-12 foi de lasagna

100 g parmezan ras

Mod de preparare

Speli lintea și o fierbi în apă cu puțină sare 10-12 minute, până se înmoaie. O scurgi și o lași deoparte.

Cureți ceapa, morcovii, țelina și usturoiul. Toci ceapa și usturoiul mărunt, iar morcovii și țelina cuburi mici.

Încălzești uleiul într-o tigaie mare. Călești ceapa 3-4 minute, apoi adaugi morcovii și țelina. Gătești încă 5 minute. Adaugi usturoiul, lintea fiartă, roșiile tocate, pasta de roșii și condimentele. Amesteci, potrivești de sare și piper și fierbi la foc mic 15-20 de minute.

Pentru sosul alb, topești untul într-o cratiță. Adaugi făina și amesteci 1 minut. Torni treptat laptele, amestecând continuu, până obții un sos gros. Potrivești de sare, piper și un praf de nucșoară.

Ungi o tavă cu puțin ulei. Așezi un strat de foi de lasagna, apoi sos de linte și sos alb. Repeți straturile și termini cu sos alb și brânză rasă.

Coci lasagna în cuptorul preîncălzit, timp de 40-45 de minute, până se rumenește frumos. Scoți tava din cuptor și o lași să se odihnească 10 minute înainte de porționare.