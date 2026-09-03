Cum să faci condimente din cojile de la ardeii copți. „Nu puteți ști ce miros și ce aroma “

Ai rămas cu mai multe coji de ardei copți și nu știi cum să le folosești? Nazarica Berciu a publicat pe Instagram un truc ingenios: transformă cojile în condiment, alături de boia.

Condiment făcut din coji de ardei Foto: Captura TikTok

Cum prepari condimentul

Nazarica Berciu, cunoscută în mediul online pentru sfaturile oferite în lumea bucătăriei, a împărtășit cu fanii rețeta pentru condimentul făcut din boia și coji de ardei copți.

Procesul este simplu, dar necesită răbdare. Cojile sunt uscate la cuptor, la doar 60 de grade, o temperatură blândă care nu caramelizează siropul dulce rămas pe ele. Cele care s-au ars în timpul coacerii sunt îndepărtate, iar restul sunt lăsate o vreme la soare, apoi readuse în casă pentru a evita umezeala.

După câteva cicluri de uscare, cojile devin crocante, „sună” la atingere și sunt gata pentru a fi măcinate.

În loc să fie transformate într-o pudră fină, Nazarica Berciu a ales să le macine grosier, în fulgi, pentru a păstra textura și intensitatea aromelor. Rezultatul este un condiment dulceag, cu un parfum puternic de ardei copt, ideal pentru supe, tocănițe, paste, carne sau chiar salate. Fulgii au o culoare vibrantă și un miros care amintește de ardeii proaspăt scoși din cuptor.

„E păcat să se risipească așa o bunătate”, spune bucătăreasa explicând că preferă să valorifice tot ce poate, în loc să cumpere din comerț pudre colorate artificial. Dintr-un pumn de coji, a obținut aproximativ 200 ml de condiment - suficient pentru a da gust și personalitate multor preparate. „Nu puteți ști ce miros și ce aroma are acest condiment până nu îl încercați!”, a mai adăugat Nazarica Berciu.

Puțini se gândesc că banalele coji de ardei copți pot deveni un condiment prețios, însă Nazarica a demonstrat că, din ceea ce de obicei ajunge la gunoi, se poate obține o boia naturală, parfumată și plină de culoare.

Cum poți pregăti ardei cu adevărat delicioși

Ardeii copți sunt destul de ușor de pregătit, dar dacă ne dorim ca aceștia să aibă un gust cu adevărat delicios, atunci trebuie să urmăm sfaturile experților. Iar Nazarica Berciu explică ce trebuie făcut pentru a pregăti ardei copți cu adevărat delicioși.

„Îi tai în jumătate, îi curăț de semințe și cotoare foarte ușor, și îi bag la cuptor cu pielița în sus. Și, în 20 de minute cam la 200 de grade, ardeii mei sunt copți”, explică Nazarica Berciu în mediul online.

Este important să verificăm ocazional aspectul ardeilor, deoarece, în funcție de cuptor și de intensitatea focului, aceștia pot fi gata mai repede iar, dacă sunt lăsați 20 de minute, se vor arde.

Înainte de a-i curăța, ei trebuie lăsați în tavă la răcit. Iar din pielițele curățate de pe ardei se pot face condimente, dacă dorim să nu irosim nimic. În mod normal, această metodă de a pregăti ardeii copți ne va ajuta să-i curățăm mai ușor decât atunci când sunt pregătiți întregi, folosind metoda tradițională. După ce au fost curățați, ardeii pot fi folosiți în orice fel de rețetă dorim.