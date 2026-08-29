 Cea mai simplă modalitate de copt ardeii: „E o metodă rapidă și simplă, iar gustul lor e delicios!”
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Cea mai simplă modalitate de copt ardeii: „E o metodă rapidă și simplă, iar gustul lor e delicios!”

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Ardeii copți sunt destul de ușor de pregătit, dar dacă ne dorim ca aceștia să aibă un gust cu adevărat delicios, atunci trebuie să urmăm sfaturile experților. Iar Nazarica Berciu explică ce trebuie făcut pentru a pregăti ardei copți cu adevărat delicioși.

Nazarica Berciu este un nume cunoscut în mediul online pentru numeroasele sfaturi pe care le oferă atunci când vine vorba despre gătit. Iar, dacă vrem să pregătim ardei copți care să ne impresioneze rapid cu gustul și textura pe care o au, atunci trebuie să urmăm sfaturile oferite de aceasta pe rețelele de socializare.

„Ce părere aveți de metoda asta de a coace ardeii? Tăiați în două, curățați de cotor și de semințe și puși la cuptor. E o metodă rapidă și simplă, iar gustul lor e delicios!”, spune Nazarica Berciu în postarea din mediul online.

Cum poți pregăti ardei copți cu adevărat delicioși

Din fericire, această metodă este foarte ușor de urmat, chiar și de către cei care nu au foarte multă experiență în bucătărie.

„Îi tai în jumătate, îi curăț de semințe și cotoare foarte ușor, și îi bag la cuptor cu pielița în sus. Și, în 20 de minute cam la 200 de grade, ardeii mei sunt copți”, explică Nazarica Berciu în mediul online.

Ardeii se vor curăța mult mai ușor

Este important să verificăm ocazional aspectul ardeilor, deoarece, în funcție de cuptor și de intensitatea focului, aceștia pot fi gata mai repede iar, dacă sunt lăsați 20 de minute, se vor arde.

Înainte de a-i curăța, ei trebuie lăsați în tavă la răcit. Iar din pielițele curățate de pe ardei se pot face condimente, dacă dorim să nu irosim nimic. În mod normal, această metodă de a pregăti ardeii copți ne va ajuta să-i curățăm mai ușor decât atunci când sunt pregătiți întregi, folosind metoda tradițională.

După ce au fost curățați, ardeii pot fi folosiți în orice fel de rețetă dorim.

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