 ANAF scoate la licitație un Ferrari Portofino din 2020. Care este prețul de pornire
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ANAF scoate la licitație un Ferrari Portofino din 2020. Care este prețul de pornire

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ANAF scoate la licitație un Ferrari Portofino din anul 2020, iar prețul de pornire este de 502.082 de lei, cu TVA inclus. Este vorba despre echivalentul a aproximativ 95.500 de euro, iar în ciuda faptului că bolidul de lux a fost evaluat la undeva în jur de un milion de lei, prețul de pornire de la licitație este redus cu 50%.

Mașina este scoasă la licitație de ANAF
Mașina este scoasă la licitație de ANAF Foto: ANAF

Prețul de pornire al mașinii a fost evaluat la 1.004.164 de lei, cu TVA inclus, însă, pentru procedura de licitație, ANAF a stabilit un preț de pornire de 502.082 de lei, cu TVA inclus. Este vorba despre jumătate din valoarea de evaluare, iar aceasta este cea de-a patra licitație organizată de ANAF pentru acest bolid.

Cei interesați să participe la această licitație vor fi nevoiți să achite o taxă de participare de 50.208,20 lei, adică nu mai puțin de 10% din prețul de pornire al autovehiculului.

ANAF scoate la licitație un Ferrari Portofino

Cei interesați de această mașină fabricată în anul 2020 trebuie să știe că procedura de licitație a început deja din data de 28 august 2026. Mai mult decât atât, procedura este programată să se încheie în luna septembrie, pe data de 27 septembrie 2026, la ora 07:00.

Desigur, cei interesați trebuie să știe că prețul de 502.082 de lei este doar suma de pornire, nu neapărat și prețul final al acestui Ferrari Portofino. Mașina a fost evaluată la valoarea de 1.004.164 de lei cu TVA inclus.

Apartamentul scos la licitație de ANAF

Desigur, acest autovehicul de lux nu este singurul lucru pe care românii îl pot achiziționa de pe platforma ANAF. Instituția mai scoate la licitație un apartament cu două camere din Oravița, județul Caraș-Severin, iar prețul de pornire este 50.650 de lei.

Cu toate acestea, este important de menționat faptul că această sumă reprezintă doar cota de ½ din locuință. Iar, pentru a participa la licitație, trebuie achitată o taxă de participare de 5.065 de lei. Însă, ANAF nu scoate la vânzare decât jumătate din locuință.

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