 Ce trebuie să știe românii care cumpără mașini second-hand. Contractul de vânzare-cumpărare auto a fost modificat
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Ce trebuie să știe românii care cumpără mașini second-hand. Contractul de vânzare-cumpărare auto a fost modificat

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Datorită prețurilor mult mai accesibile, nenumărați români aleg să cumpere mașini second-hand. Cu toate acestea, acești români trebuie să știe că vechiul contract folosit până acum pentru astfel de tranzacții urmează să se schimbe. Noul model deja a fost aprobat prin Ordinul comun nr. 772/966/123/2026, emis de către Ministerul Dezvoltării, Ministerul Finanțelor și Ministerul Afacerilor Interne.

Modificarea a fost publicată în Monitorul Oficial
Modificarea a fost publicată în Monitorul Oficial Foto: IStock

Contractul folosit pentru a vinde și cumpăra mașini în România a fost actualizat, iar modificarea deja a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 680 din 17 august 2026. Practic, noul tip de contract, numit „Contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport – Model 2026 ITL 054”, va înlocui formularul folosit încă din 2016, potrivit informațiilor de la adevarul.ro.

Una dintre modificările introduse de către noul model de contract include o secțiune referitoare la situația fiscală a cumpărătorului. În plus, formularul a fost actualizat în așa fel încât să reflecte termenul de 90 de zile pentru transcrierea dreptului de proprietate, dar și pentru a include informații specifice mașinilor electrice și noilor acte de identitate din țara noastră.

Contractul de vânzare-cumpărare auto a fost modificat

Noul contract va include o rubrică în care este menționată situația fiscală a cumpărătorului, iar această modificare vine după ce a fost schimbat Codul de procedură fiscală prin OUG nr. 7/2026. Din februarie 2026, atunci când este vândut un mijloc de transport, cumpărătorul trebuie, de asemenea, să demonstreze că nu are obligații fiscale locale neachitate.

Pentru a dovedi acest lucru, este nevoie de un certificat de atestare fiscală. În anumite condiții, poate fi suficient să fie efectuată verificarea electronică a situației obligațiilor fiscale.

Modificarea a fost publicată în Monitorul Oficial

În plus, noul tip de contract precizează faptul că dobânditorul va trebui să solicite transcrierea dreptului de proprietate asupra vehicului vândut, în termen de 90 de zile. Dacă acest lucru nu este solicitat în termenul de 90 de zile, înmatricularea vehiculului se suspendă de drept.

Noul model de contract îl înlocuiește pe cel introdus în anul 2016. Modificarea deja a fost publicată în Monitorul Oficial, pe data de 17 august.

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