 Noua rasă de capre din România ar putea revoluționa piața lactatelor: „Va fi un lapte mult mai de calitate”
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Noua rasă de capre din România ar putea revoluționa piața lactatelor: „Va fi un lapte mult mai de calitate”

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O nouă rasă de capră ar putea revoluționa piața lactatelor din țara noastră. La Stațiunea de Cercetare a Ovinelor și Caprinelor Popăuți, experții încearcă să creeze o nouă rasă de capră care va avea un lapte cu totul deosebit.

O nouă specie de capre este dezvoltată în România
O nouă specie de capre este dezvoltată în România Foto: Cosmin Zamfirache

Stațiunea de Cercetare a Ovinelor și Caprinelor Popăuți din județul Botoșani este una dintre cele mai importante stațiuni de cercetare zootehnică din România. Iar, potrivit informațiilor de la adevarul.ro, experții de aici încearcă să creeze o nouă rasă de capră care ar avea un lapte special, ce va schimba piața lactatelor din țara noastră.

Această stațiune de cercetare este una renumită de-a lungul Europei, mai ales după ce a obținut o rasă de oaie unică în Europa. Este vorba despre karakul de Botoșani, o specie faimoasă pentru calitatea blănii. În plus, karakul de Botoșani este considerat a fi o delicatesă în țările arabe.

Experții dezvoltă o nouă rasă de capră

Această stațiune de cercetare a fost modernizată intens de-a lungul ultimului deceniu, iar experții care lucrează acum aici încearcă să dezvolte o nouă rasă de capră. Este vorba despre o încrucișare între o rasă din Africa de Nord și una autohtonă. Iar laptele acestei noi rase ar fi mai gras, cu un conținut mai ridicat de proteine și nu va avea acel gust și miros specific laptelui de capră.

„Drept caracteristică importantă, laptele nu mai are gustul ăla specific. Am văzut foarte mulți cetățeni care-și doresc să consume, și din punct de vedere medical, lapte de capră sau produse din lapte de capră. Dar îi împiedică acel miros specific. Noi lucrurile acestea le-am eliminat. Va fi un lapte mult mai de calitate, cu o grăsime și o proteină mult mai bună. În plus, gustul nu va fi același. Va beneficia de gustul unui produs normal, nici nu se va sesiza că este lapte de capră”, spune Ionică Nechifor, director al Stațiunii de Cercetare Popăuți.

Laptele va fi foarte bun pentru sănătate

Laptele de capră al noii creații biologice va avea și beneficii pentru sănătate, cum ar fi reglarea colesterolului. Potrivit experților, laptele de capră este superior celui de vacă și celui vegetal. Iar totul se datorează conținutului ridicat de proteine ușor digerabile din laptele de capră.

Comparativ cu laptele de vacă obișnuit, laptele de soia sau băuturile din nuci, laptele de capră conține mai multe proteine per porție. În plus, proteinele din laptele de capră par să fie mai ușor de digerat, ceea ce înseamnă că organismul le poate utiliza mai eficient. Studiile au arătat că laptele de capră poate contribui la reducerea colesterolului acumulat în artere și în vezica biliară”, spune nutriționistul Kathleen M. Zelman pentru WebMD.

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