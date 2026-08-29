Serviciul la care apelează tot mai mulți români atunci când se mută. Afacerea care capătă tot mai mult teren: «Aveam nevoie de ajutor!»”

Schimbarea locuinței este întotdeauna un proces extenuant și costisitor, chiar și în cele mai simple situații. Din acest motiv, pentru a-și face viața cât mai ușoară, tot mai mulți români apelează la firme specializate care să-i ajute să-și mute mobila și lucrurile cât mai repede și mai ușor.

Mulți români apelează la firme de mutări Foto: IStock

Mutarea într-o casă nouă este un proces costisitor și dificil, care continuă și după ce găsim, efectiv, o locuință. Multe obiecte de mobilier vor trebui demontate măcar parțial, iar dacă stăm la un etaj superior, lucrurile devin și mai dificile. Din acest motiv, tot mai mulți români apelează în ziua de astăzi la firme specializate care îi ajută să se mute rapid și ușor.

Practic, singurul lucru de care au nevoie astfel de firme este adresa la care să ducă lucrurile, iar apoi se vor ocupa personal de restul detaliilor.

„Fizic nu ne mai permitem să cărăm, am cărat în tinereţe! Aveam nevoie de ajutor! Lucrurile sensibile au fost ambalate de dumnealor”, a spus clienta unei astfel de firme, conform observatornews.ro.

Tot mai mulți români apelează la ajutorul firmelor

Pentru transportul pieselor de mobilier, împreună cu câțiva saci de haine și electrocasnice, acest client a plătit suma de 2.000 de lei. Iar întreg procesul durează maximum două ore, motiv pentru care tot mai mulți oameni aleg să apeleze la astfel de firme.

Desigur, costul poate fluctua în funcție de distanța la care se află noua locație și de etaj. Un alt factor care poate influența costul serviciilor oferite de astfel de firme este numărul efectiv de transporturi care trebuie efectuate și dacă dorim ca obiectele noastre să fie împachetate de profesioniști sau dacă suntem dispuși să facem noi acest lucru.

Cât costă serviciile oferite de firme

De asemenea, dacă există piese de mobilier pe care nu mai dorim să le luăm cu noi, nu trebuie să ne facem griji încercând să scăpăm de acestea. Firmele de mutări oferă și servicii de debarasare, contra cost.

„Un pachet complet de la A la Z: ne predau cheia, discutăm, facem flow-ul operaţiunii, ei pleacă la serviciu sau în vacanţă se întorc seara la noua adresă sau a doua zi. Al doilea serviciu este serviciul custom, personalizat.

Livrăm noi cutiile, ei fac împachetarea lucrurilor personale, lăsând vesela şi obiectele fragile să fie ambalate corect. Undeva între 100 şi 200 de euro pentru mutări simple, câteva cutii, o garsonieră, iar de la 2 camere, 3 camere costurile cresc în funcţie şi de existenţa liftului. Între 800 şi 1.000 de euro”, a spus Daniel Ene, proprietar firmă de mutări.