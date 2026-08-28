Băutura pe care ar trebui să o consumi dimineața. Nutriționiștii spun că poate proteja creierul și reduce riscul de demență

Atunci când dorim să adoptăm un stil de viață mai sănătos, cei mai mulți dintre noi ne gândim imediat la schimbări în ce privește alimentația. Însă, pe lângă preparatele care ajung în farfuria noastră, la fel de importante sunt și băuturile.

Cafeaua poate fi perfectă pentru creier Foto: Shutterstock

Dacă vrem să adoptăm un stil de viață mai sănătos, este important să fim atenți și la băuturile pe care le consumăm. Potrivit medicilor nutriționiști, există unele variante sănătoase și delicioase pe care le avem la dispoziție și care, pentru a susține cât mai mult buna funcționare a creierului, ar trebui servite dimineața.

Potrivit EatingWell, dietele bogate în polifenoli, cum ar fi cea mediteraneană, sunt perfecte pentru sănătatea creierului. O astfel de dietă ne ajută să consumăm mai multe fructe și legume și, la fel de important, ne ajută să reducem și cantitatea de zahăr pe care o consumăm.

Cafeaua poate fi foarte importantă pentru creier

O astfel de dietă ajută creierul să funcționeze mai bine de-a lungul zilei, iar, pe lângă alimente bogate în polifenoli, experții spun că la fel de important este să începem ziua consumând o cafea. Combinația de polifenoli și cofeină va susține sănătatea creierului, potrivit nutriționiștilor.

„Cofeina blochează adenozina, o substanță chimică din creier care favorizează apariția senzației de somnolență”, a explicat medicul Talia Follador, conform sursei citate.

Experții spun că 1-2 căni de cafea pe zi ne pot îmbunătăți timpul de reacție, însă este important să nu consumăm cofeină în exces.

Poate proteja creierul la vârste înaintate

În plus, cafeaua poate ajuta creierul să reziste mai bine în fața degradării cognitive care apare odată cu înaintarea în vârstă.

„Un consum mai mare de cafea cu cofeină, în special de 2–3 cești pe zi, este asociat cu un risc mai scăzut de demență și cu rezultate cognitive mai favorabile”, a explicat Follador.

Un studiu care s-a întins pe parcursul a 43 de ani și care a analizat 130.000 de adulți a ajuns la concluzia că persoanele care consumau mai multă cafea aveau un risc cu 18% mai mic de demență. Iar, potrivit experților, cafeaua ar trebui băută dimineața.

„Recomand să bei cafea dimineața sau în prima parte a zilei, când cofeina din aceasta poate contribui la menținerea stării de alertă fără să interfereze cu somnul din timpul nopții”, spune nutriționistul Johannah Katz.