Stațiunea din România de care sârbii sunt impresionați. Cât costă un sejur de șapte zile

Este una dintre cele mai vechi și mai faimoase stațiuni din întreaga țară. Apele termale de aici au fost folosite de aproximativ două milenii, iar în ultimii ani tot mai mulți turiști din Serbia aleg să-și petreacă vacanța în această stațiune de vis din România.

Mulți turiști sârbi ajung la Băile Herculane Foto: Shutterstock

Această stațiune de vis este una dintre cele mai faimoase din țara noastră, iar apele termale de aici sunt apreciate în întreaga lume. Este vorba despre Băile Herculane, unde tot mai mulți turiști din Serbia ajung în ultimul timp.

Prima atestare documentară a acestei stațiuni din Valea Cernei datează din anul 153 d.Hr., din perioada romană. Primele băi și instalații de transport a apei au fost construite în această perioadă de către romani, potrivit observatornews.ro.

Stațiunea are o istorie de mii de ani

Între secolele XVIII și XIX, stațiunea a început să se dezvolte din nou, în timpul administrației austriece. În acea perioadă au fost construite multe dintre clădirile care au transformat stațiunea în una faimoasă în întreaga Europă.

Este vorba despre clădiri precum băile Neptun și Diana, cât și hoteluri, un cazino și diverse pavilioane istorice. De-a lungul timpului, personalități istorice precum împărații Iosif al II-lea, Francisc I, dar și Franz Joseph și împărăteasa Sisi au vizitat stațiunea.

Cât costă un sejur la Băile Herculane

În 2011, Băile Herculane a primit statutul de stațiune turistică de interes național, iar mai multe lucrări de renovare au început în ultimii ani. Iar, datorită prețurilor accesibile, tot mai mulți turiști din Serbia ajung aici.

Șase nopți la Băile Herculane costă undeva în jur de 1.970 de lei de persoană, în timp ce nouă nopți costă 2.690 de lei. Iar în pachet sunt incluse trei proceduri de tratament pe zi și o baie cu sulf.

Desigur, dincolo de tratamentele pe care turiștii le pot face aici, vizitatorii care ajung în BĂile Heruclane pot admira și nenumărate clădiri istorice de o frumusețe rară. De exemplu, ei pot vizita băile Neptun și Apollo, Vila Elisabeta, cazinoul și gara istorică a stațiunii.